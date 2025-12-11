Loạt kiếp nạn của 'thần đèn' khi dời căn nhà xây nhầm ở Hải Phòng

Sau hơn 40 ngày thi công, đội “thần đèn” đã gần hoàn tất việc di dời căn nhà xây nhầm vị trí - công trình thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian qua.

Ngày 10/12, đội thi công của công ty Minh Nam Hoàng do “thần đèn” Hoàng Đình Bách quản lý tăng tốc để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong hành trình di dời căn nhà xây nhầm vị trí của ông Đỗ Văn Hữu (phường Thiên Hương, Hải Phòng).

Sau khi đưa công trình về đúng vị trí vào ngày 5/12, đội tiếp tục thực hiện các bước kê kích, cân chỉnh lại toàn bộ kết cấu ngôi nhà. Trong những ngày làm việc cuối cùng, nhóm thợ ráp nối trụ sắt, đổ bê tông liên kết và hoàn thiện phần trụ.

Hiện tại, phần hệ thống kích, con lăn, cáp và ván gánh (giá kê) đã được tháo dỡ. Đội thợ cũng đang thu gom các thiết bị như máy tời, pa lăng và dọn dẹp khu vực công trình.

Nhiều “kiếp nạn”

Trao đổi với Tri Thức - Znews, "thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết quá trình di dời căn nhà gặp nhiều thử thách cả về kỹ thuật lẫn tâm lý. Đội phải đưa cả phần dầm móng nằm ở độ sâu hơn 2 m so với cốt 00 về đúng vị trí. Theo ông Bách, đây là một hạng mục rất khó trong lĩnh vực di dời nhà ở.

“Ở độ sâu đó thường xuất hiện lớp đất yếu và gặp mạch nước, khiến việc thi công trở nên phức tạp, đòi hỏi thiết bị và kỹ thuật đặc thù”, ông Bách chia sẻ.

Căn nhà "đi bộ" qua tổng cộng 4 lô đất với quãng đường khoảng 17 m. Thay vì chỉ làm dầm mới ở vị trí đặt nhà như thông thường, gia chủ muốn giữ nguyên toàn bộ dầm móng cũ. Vì vậy, đội thi công phải nâng toàn bộ khối nhà lên, cao khoảng 40 cm so với mặt đường di chuyển.

Căn nhà của ông Đỗ Văn Hữu đã được dời về đúng vị trí.

Khi đặt sang vị trí mới, phương án hạ nền không thể thực hiện do ba hộ phía trước không đồng ý hạ cốt nền. Gia chủ đã thống nhất giữ nguyên cao độ căn nhà và xử lý bằng cách nâng toàn bộ mặt ngõ lên hơn 1 m, sau đó làm bậc cấp từ trong nhà tới mép ngõ.

“Với vị trí nhà nằm sâu bên trong, cốt nền cao lại có lợi, đảm bảo thông thoáng và sạch sẽ”, ông Bách chia sẻ.

Hiện nền nhà ông Hữu cao hơn nhà bên cạnh khoảng 1 m. Khi nâng mặt ngõ lên, độ chênh chỉ còn khoảng 70-80 cm, tương đương 4-5 bậc cấp. Trong quá trình thi công, địa chất tổng thể tại khu vực yếu hơn đáng kể so với dự kiến ban đầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, đồng thời gây hao tổn thiết bị.

“Đường băng di chuyển bị lún, dẫn đến gãy ván trượt, nhiều con lăn bị bẻ cong. Hệ thống neo giữ cũng liên tục bị tuột, buộc đội phải bổ sung thêm số lượng lớn cừ bạch đàn loại lớn để gia cố”, ông Bách nói.

Hiện nền nhà ông Hữu đang cao hơn nhà bên cạnh khoảng 1 m.

Để di dời căn nhà, các “thần đèn” buộc phải lựa chọn phương pháp di chuyển bằng con lăn, kích thủy lực và dùng tời kéo.

“Chúng tôi sử dụng các biện pháp thủ công để đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình. Mặc dù tiến độ có thể chậm hơn so với các phương pháp hiện đại”, ông Bách cho hay.

Ngoài những trở ngại kỹ thuật, đội còn gặp khó khăn về mặt tinh thần. Khi công trình di chuyển được một đoạn ngắn, họ phát hiện một ngôi mộ cổ, được đậy bằng bốn viên gạch Bát Tràng. Lô đất phát hiện ngôi mộ này cũng đứng tên bà Trần Thị Kim Loan, chủ đất bị ông Hữu xây nhầm nhà.

“Điều này khiến các thành viên trong đội khá lo lắng. Chúng tôi phải tạm dừng công việc để cùng gia đình ông Hữu làm lễ”, ông Bách kể.

Kết quả

Theo ông Bách, sau quá trình di dời, ngôi nhà hiện "còn nguyên vẹn khoảng 99%". Ngoại trừ một số vết mẻ nhỏ ở phần đà móng do ma sát khi di chuyển, các hạng mục còn lại đều giữ nguyên trạng. Trong quá trình thi công, việc va quệt dụng cụ vào tường khiến khu vực tầng 1 bị bẩn, về sau, gia chủ sẽ sơn sửa lại.

Đến ngày 10/12, khoảng 95% hạng mục đã hoàn thành. Ông Bách đánh giá kết quả đạt được đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. Ông dự kiến đến hết ngày 11/12 sẽ hoàn thiện công trình.

“Hiện tại nhìn từ bên ngoài, nếu không xem phần móng thì gần như không thể biết căn nhà từng bị di dời”, ông khẳng định.

Bên trong căn nhà của ông Hữu sau khi được di dời.

Đội thi công làm việc theo hai ca cố định mỗi ngày: buổi sáng từ 7h đến 10h45 và buổi chiều từ 13h đến 16h45. Ông Bách cho biết về nguyên tắc, nếu không xảy ra sự cố thì toàn bộ quá trình sẽ diễn ra liên tục.

Trong suốt thời gian triển khai, công trình thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người dân địa phương. Ông Bách cho rằng mức độ quan tâm dành cho dự án này “lớn chưa từng có” so với các ca di dời trước đây của ông.

Khi những công đoạn cuối chuẩn bị khép lại, điều khiến ông hài lòng nhất không chỉ là hiệu quả kỹ thuật mà còn là việc giúp hóa giải mâu thuẫn kéo dài giữa hai gia đình có liên quan.

“Tôi rất vui vì đã góp phần giúp ông Hữu và bà Loan giải quyết những khúc mắc mà trước đây khó hàn gắn”, ông chia sẻ.

Dự kiến hết ngày 11/12, công trình sẽ chính thức hoàn thiện.

Trước đó, chủ nhà là ông Đỗ Văn Hữu xây căn 2 tầng trên phần đất thuộc quyền sở hữu của vợ chồng bà Trần Thị Kim Loan, dẫn đến tranh chấp và khởi kiện ra tòa.

Ngày 27/10, UBND phường Thiên Hương đã có buổi làm việc giữa hai bên. Tại đây, gia đình ông Hữu đề nghị mua lại lô đất với giá 900 triệu đồng nhưng do không thống nhất thời hạn thanh toán, việc mua bán không thành. Chính quyền sau đó đề nghị bà Loan tạo điều kiện để ông Hữu di dời căn nhà.