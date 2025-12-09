Cha và con gái ở TP.HCM khoác vai nhảy từ cổng vào nhà gây sốt

Video ghi lại khoảnh khắc một người cha đón con gái đi học về rồi cả hai ngẫu hứng lắc lư theo nhịp từ ngoài cổng vào tận trong nhà được nhiều người chia sẻ vì quá dễ thương.

Clip cha nhảy đón con gái đi học về ở TP.HCM gây thích thú Vừa về đến nhà, Thuỳ Dương (12 tuổi) liền xuống xe và bắt nhịp theo điệu nhảy quen thuộc của ba. Hai cha con cứ thế khoác vai nhau lắc lư từ cổng vào đến nhà.

Trong clip, khi thấy vợ và con vừa về, người đàn ông từ trong nhà lắc lư theo nhịp bước ra sân đón. Bé gái xuống xe, nhìn thấy ba lập tức đáp lại bằng những động tác quen thuộc. Xen giữa điệu nhảy ngẫu hứng, người cha còn tiện tay bật quạt cho con, tạo nên khoảnh khắc vừa dí dỏm vừa ấm áp.

Chủ nhân video này là chị Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi, phường Thủ Đức, TP.HCM). Hai cha con trong video là anh Nguyễn Văn Hải (45 tuổi) và bé Thuỳ Dương (12 tuổi), chồng và con của chị.

"Mỗi khi tôi đưa con đi học về, anh Hải và bé sẽ chào nhau rồi như 'bắt được sóng' là vào nhịp nhảy luôn. Điều này không chỉ xảy ra 1-2 lần mà lặp đi lặp lại từ lâu rồi", chị Hiền chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Do tính chất công việc phải làm theo ca xoay vòng, anh Hải ít khi có cơ hội đưa các con đi học. Những hôm ở nhà đúng giờ con về, anh luôn chạy ra đón, không quên thể hiện những cử chỉ hài hước, đáng yêu để tạo niềm vui cho vợ và con.

"Khi video được chia sẻ rộng rãi, tôi cũng ngại lắm nhưng thấy mọi người bình luận hài hước nên tôi rất vui vì phần nào lan toả năng lượng tích cực đến nhiều người", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải và bé Thuỳ Dương thường xuyên nhảy cùng nhau mỗi khi bé đi học về. Ảnh cắt từ clip.

Chị Hiền cho biết ban đầu chỉ trích xuất hình ảnh từ camera an ninh và đăng lên để lưu làm kỷ niệm cho con sau này, hoàn toàn không nghĩ nhiều. Vì vậy, khi clip đạt hơn 1,5 triệu view và được nhiều trang mạng xã hội lớn nhỏ đăng lại, chị khá bất ngờ.

“Tôi cũng không nhớ chồng và con bắt đầu chào nhau bằng điệu nhảy này từ khi nào. Chồng tôi nói chỉ là ngẫu hứng, không theo bài vở hay bắt chước ai cả. Vậy mà dần dần thành thói quen, bây giờ hai cha con nhảy múa với nhau rất nhịp nhàng”, chị vui vẻ nói.

Chị Hiền kể có lần Thuỳ Dương thiếu ngủ do tập văn nghệ, ngủ gật sau giờ học. Thế nhưng, chỉ cần thấy ba ra đón, bé lập tức tươi tỉnh, bật lời chào rồi cùng nhảy với ba.

“Sau một hồi nhảy múa chào nhau, con gái sẽ vào tắm rửa, còn chồng phụ tôi dắt xe, xách đồ vào nhà. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên nhưng cũng khiến tôi thấy hạnh phúc", chị chia sẻ.

Gia đình nhỏ ấm cúng của chị Hiền và anh Hải. Ảnh: NVCC.

Thỉnh thoảng, chị Hiền cũng hòa vào điệu chào đặc biệt khi hai mẹ con ra đón ba đi làm về. Ngoài sự vui tính, chồng chị Hiền còn được nhận xét là thương vợ con, chiều con hết mực.

“Ở nhà, anh hay chuyện trò to nhỏ với con gái như bạn bè, hay xin mẹ cho con tiền tiêu vặt, xin cho con dùng điện thoại khi cần kết nối bạn bè. Vì thế, con gái rất thân thiết với ba, mỗi khi bị mẹ la rầy đều mách ba”, chị cười nói.

Gia đình chị Hiền có 4 thành viên. Ngoài bé Thuỳ Dương, anh chị còn có một con trai 16 tuổi. Cả hai anh em đều biết phụ ba mẹ việc nhà như rửa bát, dọn dẹp, tập nấu ăn và thỉnh thoảng còn tự chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.

Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc đáng yêu của gia đình này. "Sau này bé đi lấy chồng chắc ba khóc ngất", "Con gái với ba chắc là bạn thân từ kiếp trước", "Người hạnh phúc nhất chắc là mẹ rồi. Hai cha con dễ thương quá", một số người bình luận.