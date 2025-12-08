Bé trai Trung Quốc cắn nát dây chuyền vàng của mẹ tặng bạn cùng lớp

Bé trai 8 tuổi ở miền đông Trung Quốc gây tranh luận trên mạng sau khi cắn nát dây chuyền vàng của mẹ thành nhiều mảnh nhỏ và đem tặng bạn cùng lớp như "quà tình bạn".

Vụ việc xảy ra hơn một tháng trước nhưng đến nay gia đình mới phát hiện. Người mẹ vừa giận vừa buồn cười, còn người cha đã đánh con vì không thể lấy lại số vàng đem cho, theo Dianshi News. Gia đình sống tại thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Đông.

"Có thể bạn nghĩ đây là chuyện bịa, nhưng hoàn toàn là thật", người mẹ họ Sun viết trên mạng xã hội ngày 28/11.

Sun cho biết chị chỉ hay tin khi con gái lớn nói bạn học của em trai khoe được cậu bé tặng một "mẩu vàng". Cậu bé thừa nhận số vàng đó lấy từ dây chuyền của mẹ. Hai vợ chồng phải lục lại hàng giờ camera an ninh và phát hiện con trai mở ngăn kéo, lấy ra chiếc dây chuyền vàng kỷ vật ngày cưới.

Camera ghi lại cảnh cậu bé cầm một chiếc kìm, tay kia bật bật lửa hơ nóng sợi dây, rồi cuối cùng dùng răng cắn nát thành từng mảnh.

Camera ghi lại cảnh bé trai mở cửa tủ để lấy dây chuyền vàng.

Cậu bé nói không nhớ đã tặng bao nhiêu bạn và cũng không biết phần vàng còn lại để ở đâu. Cuối cùng, bố mẹ chỉ tìm được một mảnh rất nhỏ.

Khi mẹ hỏi có biết vàng đắt thế nào không, cậu trả lời "không" và bị cha đánh. Ở Trung Quốc, vàng trang sức có giá khoảng 1.200 nhân dân tệ/gram (gần 170 USD ). Dây chuyền của chị Sun nặng khoảng 8 gram.

Một luật sư ở tỉnh Hà Bắc cho biết trẻ từ 8 tuổi được xem là "người có năng lực hành vi dân sự hạn chế". Hành vi vượt quá nhận thức của trẻ chỉ có thể bị xử lý khi có sự đồng ý của phụ huynh.

Tuy vậy, ông nói việc đánh đập cậu bé là vi phạm Luật Bảo vệ Trẻ vị thành niên của Trung Quốc. Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

"Phải dạy nghiêm. Không thì sau này nó bán cả cái nhà mất", một người bình luận. Một người khác đùa: "Nếu nó tặng cho mấy bé gái thì chị đừng tìm nữa. Biết đâu tương lai trong số đó có con dâu của chị".