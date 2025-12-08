Cảnh ôtô bật khỏi đường, bay vèo lên trời khiến người xem thót tim

Hình ảnh chiếc ôtô "bay" giữa không trung khiến nhiều người tưởng sự việc xảy ra tại Việt Nam hoặc sản phẩm AI, song thực chất là vụ tai nạn được camera ghi lại ở Romania.

Cảnh ôtô 'bay' vèo lên trời gây xôn xao Clip ghi cảnh ôtô lao vào mép bùng binh rồi bật tung giữa không trung đang lan truyền mạnh trên mạng xã hội Việt Nam, nhưng thực tế đây là vụ tai nạn xảy ra ở Romania.

Ngày 6/12, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một chiếc ôtô bật khỏi mặt đường, lao vun vút giữa không trung như trong phim hành động. Nhiều tài khoản chia sẻ lại và cho rằng đây là vụ việc xảy ra tại Việt Nam, thậm chí có người cho rằng clip được tạo bởi AI.

Thực tế, đây là vụ tai nạn xảy ra tại Romania. Theo hình ảnh từ camera an ninh, chiếc xe đâm trúng mép bùng binh với lực mạnh rồi bị hất lên trời, lơ lửng vài giây trước khi đập vào cột kim loại, chỉ cách trạm xăng vài mét.

The Sun cho biết tài xế - một người đàn ông Romania - may mắn thoát chết sau cú "bay" nguy hiểm này.

Người dân sống gần hiện trường kể họ nghe thấy "tiếng nổ cực lớn" khi chiếc Mercedes rơi xuống đất. Nhà chức trách cho biết tài xế 49 tuổi bị hạ đường huyết, ngất xỉu ngay khi đang lái xe. Ông mắc kẹt trong cabin và được lực lượng cứu hộ giải cứu trước khi đưa tới bệnh viện. Dù bị nhiều chấn thương, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiếc xe biến dạng sau tai nạn.

Cảnh sát Romania xác nhận chiếc Mercedes lao ngược chiều vào bùng binh, tông thẳng vào đảo giao thông và bị hất văng. Mô phỏng của Stirile ProTV cho thấy tia lửa tóe ra ở bánh xe ngay khoảnh khắc xe bật khỏi mặt đường.

Chiếc ôtô vượt qua hàng rào cây và tránh được nguy cơ phát nổ tại trạm xăng sát bên. Sau tai nạn, tài xế bị phạt 270 bảng Anh (khoảng 360 USD ) và tước bằng lái 90 ngày.

Trước đó ít lâu, một vụ tai nạn hy hữu khác xảy ra tại Brazil. Railson Souza (48 tuổi) mất lái vì cơn đau đầu, khiến xe lao khỏi đường và rơi xuống bậc thang dốc ở khu Jardim Apura, São Paulo. Camera ghi lại chiếc xe văng lên không trung, tông vào lan can kim loại rồi biến dạng hoàn toàn khi chạm đất. Lực lượng cứu hỏa phải phá cửa để đưa ông ra ngoài.

Điều kỳ diệu là kết quả chụp chiếu cho thấy Souza không gãy bất kỳ xương nào. "Tôi đau nhưng không gãy gì, chỉ trầy nhẹ ở tay", ông nghẹn ngào nói và cho biết vài giờ sau đã có thể tự đi lại.

Souza kể rằng ông quên uống thuốc huyết áp trên đường về nhà nên cảm thấy choáng váng: "Tôi chỉ nhớ mình nằm dưới chân cầu thang và nghe ai đó nói 'Railson, bình tĩnh!'. Tôi không hiểu bằng cách nào mình lại ở đó".