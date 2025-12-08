Bà mẹ bắt nhân viên quỳ gối xin lỗi ở Daiso Hàn Quốc gây phẫn nộ

Chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng khi thấy đứa trẻ chạy nhảy trong cửa hàng, nữ nhân viên ở Hàn Quốc bị người mẹ chửi mắng và đe dọa.

Nữ nhân viên bị bà mẹ dọa nạt, phải quỳ gối xin lỗi.

Theo SCMP, vụ việc bà mẹ bắt nhân viên quỳ gối xin lỗi xảy ra vào ngày 21/11 tại tại Daiso, cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ giá rẻ nổi tiếng của Nhật Bản, địa chỉ ở Suncheon, tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc.

Khi thấy đứa trẻ chạy quanh gần lối ra vào của cửa hàng, nữ nhân viên mặc đồng phục màu đỏ đã lo lắng cho sự an toàn của bé. Bà đến gần và nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chạy nhảy quanh như thế này nguy hiểm lắm".

Tuy nhiên, lời nhắc nhẹ đó lại bất ngờ nhận lại phản ứng giận dữ từ mẹ đứa trẻ - một phụ nữ có vẻ ít hơn nữ nhân viên tới 20 tuổi. Người mẹ bắt đầu chửi thề với nhân viên, thậm chí còn đe dọa sẽ khiếu nại lên trụ sở chính của Daiso.

Đoạn video sau đó được lan truyền trên mạng cho thấy nữ nhân viên này tỏ ra rất hoảng sợ trước lời lăng mạ và đe dọa. Bà liên tục cúi đầu xin lỗi, cuối cùng bị ép phải quỳ xuống và xoa hai tay vào nhau như một cử chỉ cầu xin.

Ngay cả khi khách hàng quay đi, nhân viên vẫn quỳ gối và đi theo họ đến tận cửa, liên tục xin lỗi.

Các nhân chứng cho biết đứa trẻ đứng gần đó và chứng kiến ​​toàn bộ sự việc, đồng thời nói thêm rằng họ cảm thấy bối rối trước những gì đang xảy ra.

"Bà ấy chẳng làm gì sai cả. Tôi không hiểu tại sao bà ấy lại phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Chửi mắng một người đáng tuổi mẹ mình, vị khách đó thật quá quắt", một người có mặt tại cửa hàng khi đó nói.

Khi làn sóng phản đối dữ dội của công chúng ngày càng tăng, trụ sở chính của Daiso Korea đã đưa ra tuyên bố ủng hộ nhân viên của mình. Theo đó, đại diện nói rằng nữ nhân viên sẽ được trợ giúp pháp lý, nghỉ phép có lương và tư vấn sức khỏe tâm thần.

Họ cũng cho biết cảnh quay giám sát đang được xem xét và cảnh sát đang điều tra.

Trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích hành động của người mẹ là sỉ nhục và ngược đãi, đồng thời đặt câu hỏi tại sao không ai can thiệp.

"Lăng mạ và bắt một nhân viên dịch vụ lớn tuổi quỳ gối không chỉ là một lời phàn nàn, đó là hành vi bắt nạt", "Nhân viên đó không làm gì sai, tại sao cô ấy phải quỳ gối?", "Tại sao không có đồng nghiệp hay quản lý nào can thiệp? Công ty nên bảo vệ nhân viên của mình, chứ không phải để họ bị khách hàng làm nhục", dân mạng bức xúc bày tỏ.