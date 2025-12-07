Cô gái chết cóng trên đỉnh núi cao nhất nước Áo, webcam ghi lại tội ác

Thi thể người phụ nữ bị bạn trai bỏ mặc giữa thời tiết âm độ trên núi Grossglockner (Áo) đã được xác định danh tính, trong bối cảnh làn sóng thương tiếc và phẫn nộ dâng cao.

Đoạn phim được quay bằng webcam cho thấy cặp đôi này đang tiến gần đến đỉnh núi Grossglockner ở Áo vào tháng 1. Ảnh: foto-webcam.eu.

Nạn nhân là Kerstin Gurtner, 33 tuổi, qua đời hôm 19/1, chỉ cách đỉnh Grossglockner - ngọn núi cao nhất nước Áo - khoảng 50 mét. Cô được dẫn đường và đồng hành bởi bạn trai Thomas Plamberger, 39 tuổi, một người leo núi dày dạn kinh nghiệm.

Theo Daily Mail và Heute, Plamberger hiện đối mặt cáo buộc ngộ sát do cẩu thả, khi đưa Gurtner - một người chưa có kinh nghiệm leo núi độ cao - vào chuyến trekking hơn 12.000 feet (khoảng 3.650 m) trong điều kiện mùa đông khắc nghiệt, nhiệt độ xuống tới -20 độ C.

Công tố viên Innsbruck cho biết hai người bị mắc kẹt từ lúc 20h50. Đến khoảng 2h sáng, Plamberger được cho là đã bỏ lại bạn gái trong tình trạng kiệt sức, hạ thân nhiệt và mất phương hướng dưới điều kiện gió mạnh, giá lạnh, mà không hề che chắn cho cô bằng các tấm chăn cứu hộ đang có sẵn.

Khi nhìn thấy trực thăng cảnh sát bay ngang lúc 22h50, anh ta cũng không phát tín hiệu cầu cứu.

Plamberger chỉ liên hệ cảnh sát núi vào 1h35, sau đó tắt chuông điện thoại, khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp tục liên lạc. Khoảng 2h30, camera trên đường mòn ghi lại hình ảnh anh ta một mình xuống núi, để Gurtner lại gần đỉnh trong tình trạng nguy kịch. Phải đến 3h30, anh ta mới chủ động gọi lại cho cơ quan cứu hộ.

Nạn nhân được phát hiện đã tử vong do lạnh cóng vào rạng sáng.

Plamberger bị truy tố sau khi bạn gái chết cóng trên đỉnh núi. Ảnh: The New York Post.

Giới chức cho biết Gurtner từng mô tả bản thân là “đứa trẻ mùa đông” và “người của núi rừng” trên mạng xã hội, song thực tế cô chưa từng tham gia chuyến leo núi cao và khó như vậy, đặc biệt trong điều kiện mùa đông.

“Bị cáo, với kinh nghiệm dày dạn và là người lên kế hoạch, phải được xem là người hướng dẫn chịu trách nhiệm cho chuyến đi”, văn phòng công tố nhấn mạnh.

Theo dữ liệu thời tiết, thời điểm cặp đôi leo lên gần đỉnh, gió giật đạt 70 km/h, nhiệt độ xuống khoảng -8 độ C.

Trong khi đó, luật sư của Plamberger khẳng định đây chỉ là “tai nạn bi thảm” và thân chủ vô tội. Plamberger bị khởi tố hôm 5/12. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 2/2026. Nếu bị kết tội, anh ta có thể bị phạt tù tối đa 3 năm.