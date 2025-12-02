Vợ cũ của chủ tịch Samsung tái xuất, nguyên cây đồ hiệu 'cháy hàng'

Toàn bộ quần áo, túi xách, mắt kính bà Lim Se-ryeong diện khi xuất hiện ở lễ phong sĩ quan hải quân của con trai đều được tìm mua và nhanh chóng bán hết tại Hàn Quốc.

Bà Lim Se-ryeong gây chú ý với "khí chất tài phiệt" khi đến dự lễ trao quân hàm sĩ quan hải quân của con trai.

Bộ trang phục đen toàn bộ mà bà Lim Se-ryeong - Phó chủ tịch Tập đoàn Daesang, vợ cũ của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong - diện khi dự lễ trao quân hàm sĩ quan hải quân của con trai Lee Ji-ho (24 tuổi) hôm 28/11 đang trở thành chủ đề được công chúng Hàn Quốc bàn luận.

Hình ảnh bà xuất hiện tại Học viện Hải quân ở Jinhae, Changwon đã nhanh chóng lan truyền, kéo theo nhu cầu tìm mua các món đồ bà sử dụng tăng đột biến.

Trong sự kiện, bà Lim chọn phong cách tối giản với kính râm, áo khoác và túi xách đều màu đen, tạo tổng thể sang trọng nhưng không phô trương.

Mẫu áo khoác khiến dân mạng chú ý nhất được xác định là “Michael Rider” - thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của Celine. Dù chưa được mở bán chính thức, sản phẩm đã trở thành từ khóa nóng trên các nền tảng mua sắm và thời trang nhờ hiệu ứng từ sự xuất hiện của bà.

Mẫu áo và kính bà Lim diện đều đã cháy hàng ở Hàn Quốc.

Trong khi đó, mẫu kính râm SL 782 của Saint Laurent - với đường cong mềm và bản dáng hiện đại - ghi nhận tình trạng cháy hàng trên nhiều sàn bán lẻ. Sản phẩm vốn có giá trong khoảng 400.000-600.000 won, nhưng hiện gần như không còn hàng trên các trang thương mại điện tử lớn tại Hàn Quốc. Một số cửa hàng ghi nhận lượng truy cập gấp nhiều lần so với ngày thường ngay sau khi hình ảnh bà Lim được đăng tải.

Túi xách mà bà sử dụng, mẫu Agnes Tote Bag của thương hiệu Mỹ The Row, cũng nhanh chóng “biến mất” khỏi các kênh phân phối chính thức. Tại Hàn Quốc, sản phẩm chỉ có thể mua qua hình thức đặt hàng hoặc thông qua các dịch vụ mua hộ với giá dao động 7,6-8 triệu won. The Row vốn nổi tiếng với phong cách tối giản xa xỉ, được nhiều ngôi sao như Jennie (Blackpink), Han Ga-in, Ko So-young… ưa chuộng, khiến độ phủ của sản phẩm càng tăng.

Sự kiện ngày 28/11 còn thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều nhân vật cấp cao trong gia đình Samsung và Daesang. Đây cũng là lần đầu tiên bà Lim và ông Lee Jae-yong, Chủ tịch Samsung Electronics, xuất hiện cùng tại một sự kiện kể từ sau khi ly hôn năm 2009.

Hiệu ứng thời trang phát sinh sau lễ đăng cấp của Lee Ji-ho cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của các nhân vật trong giới tài phiệt Hàn Quốc đối với thị trường hàng hiệu. Nhiều chuyên gia nhận định, hiện tượng “bán sạch trong vài giờ” lần này có thể tiếp tục tạo ra xu hướng tối giản - cao cấp trong mùa thời trang đầu năm 2026.

"Công chúa" Samsung Lee Won Ju (sinh năm 2004) - con gái bà Lim - cũng từng khiến mẫu váy lụa của Versace cháy hàng trong tích tắc khi diện nó tại một đám cưới chaebol hồi tháng 6/2022.