'Thái tử', 'công chúa' Samsung là ai?

Anh em Lee Ji-ho, Lee Won-joo - con của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và Phó chủ tịch Tập đoàn Daesang Im Se-ryung - từ nhỏ đã nhận được sự quan tâm của công chúng.

Lee Ji-ho trong lễ tốt nghiệp ngày 28/11. Ảnh: Yonhap.

Ngày 28/11, tại Lễ tốt nghiệp và phong sĩ quan khóa 139 của Học viện Hải quân ở Changwon (Hàn Quốc), Lee Ji-ho được phong hàm thiếu úy, đảm nhiệm vai trò sĩ quan phiên dịch với tổng thời gian phục vụ 39 tháng.

Trong quá trình huấn luyện, anh được chọn làm ứng viên đại đội trưởng, dẫn dắt 89 tân sĩ quan tại lễ tuyên thệ. Đây là điều hiếm thấy đối với con cháu tập đoàn chaebol.

Sinh năm 2000 tại Mỹ, từng mang hai quốc tịch Hàn - Mỹ, Lee Ji-ho lớn lên trong môi trường giáo dục ưu tú: học trung học ở Canada, sau đó học tại Viện Nghiên cứu Chính trị Paris (Sciences Po, Pháp) và tốt nghiệp Đại học Columbia (Mỹ).

Để thực hiện nghĩa vụ quân sự với tư cách sĩ quan hải quân, "thái tử" Samsung tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ - hành động được giới kinh doanh Hàn Quốc đánh giá là biểu hiện rõ nét của "noblesse oblige" (tinh thần trách nhiệm của tầng lớp tinh hoa).

Trong khi đó, em gái anh, Lee Won-joo (sinh năm 2004), chào đời tại Manhattan, từng mang hai quốc tịch Hàn - Mỹ và từ nhỏ đã sống trong môi trường giáo dục quốc tế.

Sau khi theo học mẫu giáo của Đại học Ewha và Trường Quốc tế Seoul Yongsan, cô sang Mỹ, tốt nghiệp Choate Rosemary Hall - một trong những trường tư thục danh tiếng nhất nước Mỹ, trước khi vào Đại học Chicago.

Lee Won-joo đang theo học tại Mỹ. Ảnh: Pann.

Lee Won-joo từng học ballet tại Học viện Ballet Quốc gia Hàn Quốc. Chủ tịch Lee Jae-yong nhiều lần xuất hiện ở hậu trường để cổ vũ cho con gái.

Với chiều cao khoảng 1,72 m, phong cách thời trang nổi bật, "công chúa" Samsung nhanh chóng trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Cô sở hữu mạng lưới bạn bè quốc tế rộng, từng được bắt gặp giao lưu cùng con cháu các gia tộc lớn như Baidu, Gudang Garam hay Oracle.

Tuy vậy, trong video YouTube của bạn bè, Lee Won-joo lại gây thiện cảm khi diện trang phục bình dân như áo hoodie Nerdy và giày chỉ khoảng 100.000 won (hơn 68 USD ).

Năm 2009, ông Lee Jae-yong và bà Im Se-ryung ly hôn. Quyền chăm sóc con được luân phiên, nhưng thời gian lớn lên, Lee Won-joo sống chủ yếu với cha; còn Lee Ji-ho chia thời gian cho cả hai bên.

Dù ly hôn, cả hai vẫn duy trì cách nuôi dạy tập trung vào kỷ luật, học vấn và trách nhiệm xã hội - một nét quen thuộc trong "truyền thống Samsung".

Hai anh em được cho là gắn bó và có mối quan hệ gần gũi với cả bố lẫn mẹ. Lee Won-joo từng xuất hiện cùng cha tại đám cưới con gái Chủ tịch Hyundai Motor (2022), rồi ít tuần sau lại dự show Chanel ở Paris với mẹ.

Chủ tịch Lee Jae-yong từng khẳng định năm 2020 rằng ông "sẽ không truyền quyền quản lý Samsung cho con cái". Hiện tại, cả Lee Ji-ho và Lee Won-joo chưa nắm cổ phần tại Samsung Electronics hay các công ty chủ chốt của tập đoàn.