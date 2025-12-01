'YouTuber số 1 Hàn Quốc' khổ sở vì ăn luôn miệng 18 tiếng/ngày

YouTuber Tzuyang lần đầu hé lộ mặt trái của việc ăn khỏe: không còn thời gian cho bản thân, luôn trong trạng thái đói và ao ước được sống như một người ăn ít.

Youtuber Tzuyang cho biết mình có thể ăn suốt 18 tiếng. Ảnh: Tzuyang/YouTube.

Ngôi sao mukbang Tzuyang mới đây chia sẻ về những khó khăn khi phải duy trì khả năng ăn cực lớn của mình trong chương trình The Manager phát sóng ngày 29/11 trên đài MBC.

Khi đó, Tzuyang thử tự làm kim chi. Sau khi hoàn thành, cô ăn kim chi kèm 6 kg thịt luộc, 2 kg hàu, 1,8 kg đồ hộp, tổng cộng khoảng 6.100 calo. Chưa dừng lại, cô tiếp tục ăn thêm 4 củ khoai lang nướng cỡ lớn, theo Koreaboo.

Trong chương trình, MC Jun Hyun Moo nhắc lại chuyện Chaeryeong (ITZY) từng nói: "Nếu được sinh ra lần nữa, tôi muốn sống như Tzuyang".

Tzuyang đáp lại một cách thẳng thắn, cho biết lịch ăn cực độ đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe của cô. Không chỉ không còn thời gian cho sở thích, cô cũng ăn nhiều đến mức cơ thể gần như lúc nào cũng đói.

Cô nói: "Trong 24 giờ, tôi phải dành đến 18 giờ để ăn. Khi đói, bạn chỉ có thể nghĩ đến đồ ăn, và tôi gần như luôn ở trong trạng thái đó. Tôi muốn có sở thích khác, nhưng không làm được vì thời gian dành cho việc ăn quá nhiều".

Ngoài ra, cô cho biết mình chỉ có thể vừa ăn vừa đọc webtoon. Cô thật sự ngưỡng mộ những người có thời gian tập nhảy, tập hát hay theo đuổi điều họ thích.

Tzuyang thừa nhận cô cũng từng ước mình là người ăn ít, để có thể tìm thấy niềm vui từ những điều khác ngoài thức ăn.

Tzuyang (tên thật Park Jeong Hyeon, sinh năm 1996) là một trong những YouTuber được yêu thích nhất Hàn Quốc, nổi tiếng với khả năng ăn uống "không giới hạn". Sở hữu hơn 12 triệu người theo dõi, cô từng đứng đầu cuộc khảo sát YouTuber nổi tiếng nhất do Gallup Korea thực hiện.

Trước đó, trong chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC) phát sóng ngày 23/11, Tzuyang tiết lộ cô có thể ăn 20 gói mì ramen và thậm chí từng ăn 40 phần lòng nướng trong một lần. Cô nói: "Tiền ăn mỗi tháng của tôi hơn 10 triệu won".

Chương trình cũng hé lộ hệ thống tủ lạnh “khổng lồ” của cô. Tzuyang mang đến trường quay 2 tủ lạnh lớn cùng nhiều thùng nguyên liệu được bảo quản ở nhiệt độ phòng. Cô cho biết ở nhà mình có 4 tủ lạnh và một kho riêng chỉ để đựng đồ ăn vặt.