Chi phí ăn uống gây sốc của 'YouTuber số 1 Hàn Quốc'

"Thánh mukbang" Tzuyang lần đầu công khai kho đồ ăn khổng lồ của mình, đồng thời tiết lộ cô chi hơn 10 triệu won (khoảng 6.800 USD) mỗi tháng chỉ cho việc ăn uống.

Trong tập phát sóng ngày 23/11 của chương trình Please Take Care of My Refrigerator (JTBC), Tzuyang - YouTuber số 1 Hàn Quốc với 12,7 triệu người theo dõi và hơn 3,4 tỷ lượt xem - xuất hiện cùng đồng nghiệp Ipjjalbeun Haetnim , người đã có 11 năm làm nội dung mukbang.

Đây là lần đầu hai gương mặt được xem là "đỉnh cao" của thể loại này cùng góp mặt trong một chương trình, theo The Korea Times.

Phần hỏi đáp nhanh trong chương trình khiến trường quay trở nên sôi động. Khi được hỏi về lượng đồ ăn mỗi bữa, Tzuyang cho biết cô có thể ăn 20 gói mì ramen, thậm chí từng ăn 40 phần lòng nướng.

"Tiền ăn của tôi mỗi tháng hơn 10 triệu won", cô nói, khiến các thành viên trong trường quay không khỏi kinh ngạc. Những câu chuyện hậu trường về thói quen ăn uống tiếp tục thu hút dàn đầu bếp, biến phim trường thành một cuộc trò chuyện rộn ràng.

Chương trình cũng hé lộ hệ thống tủ lạnh "khổng lồ" của Tzuyang. Cô mang đến trường quay 2 tủ lạnh cùng nhiều nguyên liệu bảo quản ở nhiệt độ phòng. Tzuyang cho biết: "Ở nhà tôi có 4 tủ lạnh và một kho riêng chỉ để đựng đồ ăn vặt", rồi mở video quay lại căn bếp thực tế của mình.

Nhà văn Kim Poong thốt lên: "Đây có phải kho chứa của một cửa hàng tiện lợi không?". Đầu bếp Choi Hyun-seok nhận xét: "4 tủ lạnh phải bằng quy mô của một nhà hàng 100 chỗ".

Trường quay lại náo nhiệt khi hàng loạt nguyên liệu cỡ công nghiệp và một tủ lạnh chỉ để đồ uống được trình chiếu.

Tập phát sóng còn tiết lộ nguyên liệu yêu thích của Tzuyang. Khi kiểm tra tủ lạnh, ê-kíp phát hiện một phần đồ ăn chế biến sẵn dành cho một người - điều khá lạ với khẩu phần của cô. Tzuyang giải thích cô dùng để "ăn tạm cho đỡ đói trong lúc chờ đồ giao đến", khiến mọi người bật cười.

Khi thấy một số nguyên liệu bị bóc nhãn, MC hỏi lý do, cô trả lời: "Đó là nguyên liệu tôi không muốn ai biết, nên tự tay tháo nhãn".

Tzuyang bắt đầu làm YouTube từ năm 2018 và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của làng mukbang Hàn Quốc.