Chủ tịch xã bác tin 'nhà nghỉ trú lũ sập, trăm người chết ở Đắk Lắk'

Lãnh đạo xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) phủ nhận những thông tin đang lan truyền trên mạng rằng trên địa bàn xã có "hàng trăm người chết vì mưa lũ".

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 22/11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk), cho biết chuyện "nhà nghỉ trú lũ bị sập khiến người chết hàng loạt", "hàng trăm người chết vì lũ" trên địa bàn xã là "thông tin bịa đặt".

Trước đó, từ ngày 21/11, trên mạng xã hội lan truyền video cùng nhiều thông tin thất thiệt rằng "người chết la liệt không thể cứu","hàng trăm người chết trong lũ ở xã Hòa Thịnh", "nhà nghỉ cộng đồng 3 tầng bị sập" khiến dư luận hoang mang.

Thông tin thêm về tình hình mưa lũ trên địa bàn, ông Hoại cho biết nước đang rút dần. "Công an, quân đội tích cực tham gia hỗ trợ lương thực cho người dân và dọn dẹp khi nước rút. Các đội thiện nguyện khắp nơi đổ về tặng nhu yếu phẩm. Bây giờ cơ bản, bà con không lo đói, lo rét nữa", vị chủ tịch xã nói.

Xã Hòa Thịnh đang trong quá trình thống kê thiệt hại về người và tài sản trong đợt lũ lụt vừa qua.

Công an xã Hòa Thịnh vượt lũ, đưa sản phụ có dấu hiệu chuyển sinh đến trạm y tế vào ngày 9/11. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo Báo Đắk Lắk, xã Hòa Thịnh là "rốn lũ" của tỉnh trong đợt mưa lũ kinh hoàng vừa qua. Tính đến trưa 21/11, nhiều khu vực của xã vẫn chìm sâu trong nước, mưa lớn kéo dài khiến lực lượng chức năng khó tiếp cận ở một số nơi.

Toàn bộ hệ thống giao thông bị tê liệt, điện thoại mất sóng, người trong vùng lũ chỉ biết ngóng chờ từng chiếc ca nô, thuyền máy xuất hiện giữa dòng nước xoáy.

Đắk Lắk cũng là tỉnh chịu nhiều thiệt hại nhất trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 16/11. Tính đến đêm 21/11, lũ lụt đã khiến 27 người chết và 8 người mất tích, 2 người bị thương.

Ở phía Đông Đắk Lắk (Phú Yên cũ), chưa bao lâu sau khi chịu sự tàn phá của bão số 13 Kalmaegi, người dân lại chứng kiến cảnh lũ lụt chưa từng thấy.

Trưa 19/11, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã ban hành cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đối với khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Chiều cùng ngày, thủy điện Sông Ba Hạ ghi nhận mức xả kỷ lục 16.100 m3/s - là mức xả cao nhất kể từ khi nhà máy đưa vào hoạt động năm 2009.

Mưa lũ khiến khoảng 150.000 nhà bị chìm sâu trong nước; cơ sở hạ tầng về tất cả các lĩnh vực từ giao thông, y tế, giáo dục… thiệt hại ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng .

Thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp cũng rất lớn với khoảng 3,2 triệu gia súc, gia cầm bị chết; khoảng 127.000 lồng nuôi trồng thủy sản và 1.000 ha diện tích nuôi tôm nước lợ và nhuyễn thể bị thiệt hại.