Lũ dữ cuốn trôi hơn 3.000 cá Koi, chủ trại 'mất trắng' 300 triệu

Mưa lũ bất ngờ ập đến khiến trại cá Koi trị giá hàng trăm triệu đồng của anh Tiến gần như bị cuốn sạch.

Trại cá Koi trăm triệu tan tành vì lũ ập về quá nhanh Đoạn video do anh Tiến ghi lại cho thấy nước lũ dâng cao 2-3m, tràn qua trại cá Koi và cuốn đi tài sản trăm triệu đồng.

Mưa lớn kéo dài kết hợp nước từ các hồ thủy điện đổ về đã khiến nhiều khu vực ở Đắk Lắk chìm trong biển nước ngày 19/11.

Khoảng 14h, khi đang đứng trên tầng cao nhìn xuống sân nhà, anh Đoàn Tiến (ở Tuy Hòa, Phú Yên cũ) ghi lại cảnh nước cuồn cuộn đổ về, phủ kín lối đi và chuồng trại phía dưới.

"Ở đây, nhà nào cũng ngập 2-3 m. Riêng đàn Koi của tôi, chừng 3.000-4.000 con, gần như trôi hết. Nước rút rồi lại dâng, mạng thì chập chờn", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

May mắn hơn nhiều hộ dân xung quanh, nhà anh Tiến không bị ngập sâu. Thế nhưng trại cá Koi của anh lại thiệt hại nặng nề. Đó là tài sản giá trị nhất của gia đình sau nhiều năm gây dựng.

Anh cho biết những con cá Koi lớn giá trị cao được anh gom lại, cho vào bao nylon có bơm oxy để giữ tạm. Tuy nhiên, đây chỉ là cách tạm thời vì để lâu là cá cũng chết.

Trong đoạn video tự quay, lớp nước đã dâng cao vượt cả mặt lưới bao quanh hồ cá. Chỉ sau ít ngày, clip thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận đồng cảm trước tổn thất mà chủ nhân trại cá phải đối diện.

Đàn cá Koi chừng 3.000-4.000 con của anh Tiến bị thiệt hại nặng.

Gia đình anh Tiến kinh doanh cá Koi từ nhiều năm nay, số lượng nuôi luôn ở mức lớn. Khi nghe tin mưa lũ, anh đã chuyển đàn cá từ hồ sang khu vực sân, dùng lưới cố định để phòng bất trắc. Nhưng dòng nước đổ về quá nhanh, chỉ vài phút đã dâng đến 2-3 m, phá vỡ toàn bộ phương án của anh.

“Lưới tràn, cá theo dòng nước đi sạch. Những bao nylon chứa cá lớn cũng trôi lềnh bềnh. Giờ nước chưa rút nên tôi không chắc còn lại bao nhiêu. Tôi tạm tính thiệt hại khoảng 300 triệu đồng", anh trải lòng.

Dẫu thiệt hại lớn, anh Tiến vẫn giữ thái độ bình tĩnh và lạc quan. Anh cho rằng mất mát của gia đình mình vẫn chưa là gì so với nhiều hộ bị cuốn trôi nhà cửa, ruộng vườn hay thậm chí chịu cảnh tang thương.

"Tối 20/11, nước rút được 80-85 cm. Đến 9h sáng 21/11, nước vẫn còn, gia đình vẫn đang chạy lũ. Thiệt hại dĩ nhiên vẫn có nhưng còn người là còn hy vọng", anh nói.

Lũ lịch sử 'nhấn chìm' Khánh Hòa, Đắk Lắk: Thiệt hại nặng nề Mưa lũ cuốn trôi cầu treo và tàu hút cát tại Đắk Lắk. Đến 20/11, toàn tỉnh có 25 người chết và mất tích. Tại Khánh Hòa, tổng thiệt hại về kinh tế, nông nghiệp hiện gần 800 tỷ đồng .