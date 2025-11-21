Cảnh tượng xúc động, suất cơm nóng hổi trong mưa lũ lịch sử

Giữa mênh mông nước lũ, hình ảnh chiến sĩ công an dầm mình đưa người dân ra khỏi vùng ngập hay những suất cơm nóng hổi miễn phí ngày mưa khiến nhiều người ấm lòng.

Công an xã Ia Pa (Gia Lai) cõng người dân vượt mưa lũ.

"Bà con bám chắc nhé", "Yên tâm đến nơi an toàn rồi".

Sáng 19/11, khi mực nước sông Ayun dâng cao và nhanh gây ngập ở thôn Quý Đức, xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ người dân di tản khỏi vùng nguy hiểm. Vừa khẩn trương giúp đỡ bà con, các chiến sĩ vừa liên tục động viên, trấn an các cụ già, em nhỏ.

Giữa dòng nước đục ngầu dâng ngang ngực, nam chiến sĩ công an cõng cụ bà trên vai, chân dò dẫm lội từng bước qua lũ dữ. Hình ảnh được lan truyền, khiến nhiều người xúc động.

Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Lắk và nhiều khu vực ở miền Trung đang đối diện trận mưa lũ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm trở lại đây. Từ ngày 16/11, hình ảnh những mái nhà không còn thấy hình dạng, người dân chật vật giữa dòng nước siết liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa.

Song một lần nữa, giữa tình cảnh mưa lũ ngặt nghèo, tinh thần đùm bọc, tương trợ nhau của người Việt lại sáng lên, trở thành điểm tựa giúp cộng đồng vượt qua khó khăn.

Khẩn trương hỗ trợ người dân

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiếu tá Đỗ Hòa Bình, phó trưởng công an xã Ia Pa, cho biết địa bàn xã là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của đợt mưa lũ tại miền Trung.

Ngay trong đêm 18/11, lực lượng công an xã đã vận động di dời, sơ tán tại tất cả thôn có nguy cơ ngập lụt, khẩn trương ứng cứu người dân tại các khu vực nước lên cao. Đến ngày 20/11, khi nước lũ trên khu vực rút dần, công an xã tiếp tục hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh môi trường.

"Cơ bản tinh thần anh em rất nhiệt tình, được giúp đỡ nhân dân và được mọi người ủng hộ, cảm ơn. Chúng tôi cũng đã đi kiểm tra một lượt, cơ bản người dân bị ảnh hưởng đã chủ động sơ tán nên thiệt hại không quá nặng nề", thiếu tá Bình cho biết.

Công an xã Ia Pa (Gia Lai) hỗ trợ người dân di tản khỏi vùng ngập nặng hôm 18, 19/11.

Ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, hình ảnh các chiến sĩ bộ đội, công an, an ninh cơ sở ngày đêm căng mình hỗ trợ người dân cũng khiến nhiều người cảm phục. Tại Nha Trang chiều 20/11, hai lều dã chiến, mỗi lều rộng khoảng 100 m2 đã được quân đội dựng tạm để người dân tránh trú, đồng thời làm nơi tập kết lượng thực, phương tiện cứu hộ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân cũng đã điều động nhiều tổ bay trực thăng sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các khu vực bị lũ lụt tại miền Trung.

Theo đó, Trung đoàn 930 đã chuẩn bị hai máy bay Mi-171, Mi-8 cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… sẵn sàng bay cứu trợ ở Gia Lai, Đắk Lắk. Trung đoàn 917 cũng đã điều hai trực thăng Mi-171 cất cánh từ sân bay Cần Thơ tới sân bay Phan Rang trong sáng 20/11.

Do chiều 20/11 mực nước lớn chưa thể triển khai, sáng 21/11, trung tướng Lê Quang Đạo trực tiếp chỉ huy việc thả hàng cứu trợ xuống những vùng bị cô lập.

Chung tay tương trợ đồng bào

Đều làm trong ngành du lịch ở Quy Nhơn, Bùi Vinh Quang (sinh năm 1989) và một số người bạn đau xót khi chứng kiến địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lụt nghiêm trọng. Không thể ngồi yên, sáng 19/11, nhóm bạn quyết định đứng ra kêu gọi quyên góp nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người dân vùng bị cô lập.

"Chúng tôi quyết định chỉ trong chớp nhoáng. Ngoài một đội phản ứng nhanh sử dụng ca nô đi giúp người sơ tán khỏi vùng ngập, số còn lại thu gom đồ mọi người gửi tặng, chia thành các túi nhỏ rồi cùng nhau đưa đến các địa điểm như Long Vân, Tuy Phước, bệnh viện, làng trẻ SOS...", Quang kể.

Ý tưởng nhanh chóng được một khách sạn trên đường An Dương Vương hưởng ứng, cho mượn không gian làm điểm tập kết đồ. Hàng trăm sinh viên Đại học Quy Nhơn, người dân lân cận cũng kéo tới hỗ trợ, có lúc lên tới 200 người. Ngoài các túi nhu yếu phẩm gồm mì, bánh ngọt, nước, sữa, nhóm còn tổ chức nấu cơm nóng, luộc trứng và chia thành các suất nhỏ.

Những phần nhu yếu phẩm được Quang và nhóm bạn kêu gọi nhanh chóng được chuyển đến tay bà con.

Ngay trong ngày 19/11, nhóm đã vận động được hàng nghìn phần quà cứu trợ, con số nhanh chóng tăng lên hơn 10.000 trong ngày 20/11. Các bếp ăn liên tục đỏ lửa, không khí khẩn trương lan khắp nơi.

Hiện, điểm tập kết của nhóm bạn vẫn duy trì nhận đồ cứu trợ từ 7h đến 21h hàng ngày. Quang chia sẻ ngay cả khi nước rút, nhóm vẫn tiếp tục hoạt động, kêu gọi đồ dùng, quần áo cho người dân sử dụng.

"Giữa thiên tai, chúng tôi chỉ mong có thể giúp chút sức nào đó cho vùng đất mình gắn bó. Thật sự năm nay, mưa lũ quá khắc nghiệt", anh bày tỏ.

Khách sạn ở Quy Nhơn nấu những bữa ăn nóng hổi cho người dân vùng cô lập.

Sau khoảng 1 tiếng hội ý nhanh ngày 19/11, ban lãnh đạo khách sạn Fleur de Lys Hotel Quy Nhơn cũng quyết định chung tay hỗ trợ người dân địa phương bằng những phần ăn nóng hổi, được chính tay đầu bếp khách sạn thực hiện.

Đại diện khách sạn cho biết vì triển khai nhanh, khách sạn tận dụng luôn nguồn thực phẩm có sẵn trong kho, từ thịt, cá đến trứng, gạo để nấu 600 phần (cơm, bánh bao, bánh mì) ngay trong chiều cùng ngày. Hôm 20/11, tiếp tục có thêm 1.500 phần ăn, nước uống sẵn sàng từ sớm.

"Chúng tôi phối hợp với các đội cứu hộ, thiện nguyện và lực lượng chức năng địa phương để giúp chuyển các suất ăn tới bà con. Nơi nào ngập nhẹ có thể di chuyển bằng ôtô, các nhân viên khách sạn sẽ tự tay đưa tận nơi", vị đại diện cho biết, nói thêm hơn hai ngày nay, hàng chục nhân viên khách sạn sẵn sàng tăng ca, kiêm nhiệm thêm nhiều công việc từ nhặt rau, mua đồ, lái xe vì hoạt động này.

