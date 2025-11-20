Cầu treo ở Lâm Đồng bị lũ cuốn trôi

Sáng 20/11, do nước lũ dâng cao trên sông Đa Nhim, cầu treo Phú Thiện ở Lâm Đồng đã bị cuốn trôi.

Khoảnh khắc cầu treo Phú Thiện bị lũ cuốn trôi sang 20/11.

Ông Lưu Trùng Dương, Chủ tịch UBND xã Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng), xác nhận với Tri Thức - Znews thông tin cầu treo Phú Thiện - nối hai xã Đức Trọng và Ninh Gia - đã bị lũ cuốn trôi vào 10h30 sáng 20/11.

Theo đó, những ngày qua, lượng nước đổ về hồ thủy điện Đại Ninh liên tục tăng. Lúc 6h30 sáng cùng ngày, lưu lượng nước điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh là 1.350 m3/giây.

Đến 10 giờ cùng ngày, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN Công ty Thủy điện Đại Ninh phát đi thông tin tăng lưu lượng xả qua đập tràn hồ Đại Ninh từ 2.000 m3/giây lên 2.070 m3/giây.

Từ 9h sáng, khi mực nước trên sông Đa Nhim dâng cao sát mép cầu, chính quyền 2 xã Đức Trọng và Ninh Gia đã phối hợp cấm người và phương tiện qua cầu Phú Thiện để đảm bảo an toàn. Nhờ ứng phó kịp thời, khi cầu treo bị cuốn trôi không có thiệt hại về người.

Cầu treo Phú Thiện dài 120 m, rộng 2 m, xây dựng khoảng năm 2000.

Thời điểm cầu bị cuốn đi, có nhiều người dân đứng hai bên bờ chứng kiến vụ việc. Không còn cầu treo, người dân sẽ phải đi đường vòng hơn 3 km thay vì chỉ hơn trăm mét như trước đây.

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, sáng 20/11, lũ trên các sông Đa Nhim, Cam Ly lên nhanh. Mực nước lúc 8h trên sông Đa Nhim tại trạm Đại Ninh đạt 833,99 m, trên đỉnh lũ lịch sử 0,54 m. Dự báo đến chiều tối, mực nước có khả năng đạt đỉnh mới.

Sáng cùng ngày, tại quốc lộ 20, đoạn qua xã Hiệp Thạnh, nước sông dâng rất cao tràn vào khiến nhiều nhà dân bị ngập. Đây là điều hiếm gặp trong nhiều năm qua.