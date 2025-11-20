Trực thăng quân sự sẵn sàng bay cứu trợ ở Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động nhiều tổ bay trực thăng chuẩn bị, sẵn sàng bay cứu trợ nhân dân các khu vực bị lũ lụt tại miền Trung.

Tổ bay trực thăng Mi-171 của Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370) chuẩn bị sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào miền Trung. Ảnh: QĐND.

Với tinh thần khẩn trương, Sư đoàn Không quân 372 đã lệnh cho Trung đoàn 930 chuẩn bị trực thăng và lực lượng cứu hộ - cứu nạn, sẵn sàng bay cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ lụt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk.

Theo đó, Trung đoàn 930 đã chuẩn bị hai máy bay Mi-171, Mi-8 sẵn sàng cất cánh, cùng với 2 tấn lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết gồm lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… để hỗ trợ nhân dân các vùng bị cô lập do mưa lũ.

Hiện nay, Trung đoàn 930 tiếp tục làm công tác chuẩn bị và sẽ cơ động chuyển sân hai máy bay trực thăng từ sân bay Đà Nẵng và sân bay Phù Cát để thực hiện nhiệm vụ bay cứu trợ.

Cũng trong sáng 20/11, thực hiện lệnh của Sư đoàn Không quân 370, Trung đoàn 917 đã khẩn trương điều hai trực thăng Mi-171 cất cánh từ sân bay Cần Thơ tới sân bay Phan Rang.

Tại đây, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, bốc xếp khoảng 2 tấn hàng hóa để sẵn sàng bay cứu trợ người dân đang gặp nguy khó.

Sạt lở nghiêm trọng tại đèo Phượng Hoàng

Sáng 20/11, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đèo Phượng Hoàng, trên Quốc lộ 26 tiếp tục xảy ra sạt lở tại Km35+300 Quốc lộ 26 (qua xã Ea Trang, tỉnh Đắk Lắk). Lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp phía Khánh Hòa tạm dừng các phương tiện, không cho xe đi lên đèo.

Tiếp tế, không để dân thiếu đói Trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB85 (Trung đoàn BB888, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã cơ động bằng xuồng và ca nô tiếp cận xã Tuy An Bắc - địa bàn đang bị cô lập nặng (thuộc tỉnh Phú Yên cũ). Mì tôm, lương khô, nước uống được vận chuyển liên tục nhằm bảo đảm không hộ dân nào bị thiếu đói trong thời điểm khó khăn. Nhiều khu vực ngập sâu, dòng chảy mạnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần “tất cả vì Nhân dân”. Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tập trung sơ tán, cứu dân Sáng 20/11, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký công điện khẩn yêu cầu Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa huy động tối đa lực lượng để tiếp cận các khu dân cư đang ngập sâu, chia cắt, sạt lở và nhanh chóng sơ tán dân đến nơi an toàn. Lũ trên các sông ở ba tỉnh đang ở mức rất cao, nhiều nơi vượt lịch sử. Dự báo hôm nay và ngày mai, mưa lớn tiếp diễn, lũ trên sông Ba, sông Kôn duy trì mức cao; các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và có khả năng vượt đỉnh lịch sử, gây ngập sâu diện rộng và nguy cơ lũ quét, sạt lở.