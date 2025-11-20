Thông tin mới vụ đèo Mimosa Đà Lạt 'gãy đôi' vì sạt lở

Sạt lở nghiêm trọng với chiều rộng khoảng 50 m khiến mặt đường đèo bị đứt gãy, các phương tiện không thể lưu thông.

Cận cảnh đèo Mimosa 'gãy đôi' vì sạt lở ở Đà Lạt Sự cố sạt lở nghiêm trọng tại Km 226+500 trên đèo Mimosa khiến giao thông ra vào Đà Lạt bị ảnh hưởng.

Trao đổi với Tri Thức - Znews sáng 20/11, ông Nguyễn Mậu Hà - Chủ tịch UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt - cho biết UBND tỉnh cùng các sở, ngành địa phương đã tiến hành rà soát lại khu vực sạt lở và tính toán phương án xử lý.

Đến sáng 20/11, khu vực sạt lở vẫn cấm hoàn toàn phương tiện qua lại để chờ khắc phục sự cố.

Liên quan tình hình mưa lũ ở địa phương, ông Hà cũng bác thông tin đèo Sacom bị sạt lở, đang được một số người chia sẻ trên mạng xã hội.

"Thông tin đèo Sacom bị sạt lở, không qua lại được là không đúng. Người dân vẫn có thể ra vào Đà Lạt qua tuyến đèo này", ông cho biết.

Trước đó vào khuya 19/11, đoạn cuối đèo Mimosa tại Km 226+500 (hướng từ Đức Trọng đi Đà Lạt) bất ngờ bị sạt lở, tạo thành một hố lớn, toàn bộ mặt đường bị đứt gãy, chia cắt hoàn toàn.

Thời điểm đó, một chiếc xe khách loại 45 chỗ đang chạy qua khu vực suýt rơi xuống mép hố, may mắn tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Lực lượng chức năng sau đó cũng đã đưa chiếc xe ra khỏi vị trí nguy hiểm.

Một chiếc xe khách suýt rơi xuống hố sụt do sạt lở trên đèo. Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng.

Theo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, mặt đường đèo bị đứt gãy với chiều rộng khoảng 50 m, sâu khoảng 30 m, chiều dài vết trượt sụt khoảng 100 m. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa, khảo sát và triển khai công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời di dời khẩn cấp người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm do sạt lở.

Do tình hình mưa bão, nhiều tuyến đường đèo vào trung tâm Đà Lạt đã bị sạt lở, cản trở lưu thông.

Sáng 17/11, đèo Prenn, đoạn gần thác Datanla, bị sạt lở taluy âm kéo dài hơn 10 m. Một mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường nhựa. Địa phương cùng các cơ quan chức năng đã lập tức đóng đèo, dừng phương tiện lưu thông 2 chiều để đảm bảo an toàn.

Trước đó vào tối 16/11, vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê (hướng Đà Lạt - Nha Trang) khiến chiếc xe khách 40 chỗ gặp nạn. Vụ tai nạn làm 6 người chết, 19 người bị thương. Đến sáng 18/11, trục đường này xuất hiện điểm sạt lở mới, buộc cơ quan chức năng phải nổ mìn để phá những khối đá khổng lồ, tiến hành thông đường.