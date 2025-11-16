Xấp tiền mua tủ lạnh của người phụ nữ không chồng con gây xúc động

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chiếc tủ lạnh trị giá hơn 3 triệu đồng là tài sản giá trị đối với bà Vinh, được bà mua sau thời gian gom góp.

Hai xấp tiền được bà Vinh tích góp để mua tủ lạnh.

Ngày 14/11, anh Ngô Quang Hưng, chủ cửa hàng điện máy, bán chiếc tủ lạnh loại 120 lít, giá khoảng 3,4 triệu đồng cho bà Lê Thị Vinh (sinh năm 1962) sống tại phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Khi giao hàng đến nơi để lắp đặt, anh Hưng bất ngờ trước gia cảnh của khách: căn nhà nhỏ, đơn sơ, chỉ có chiếc giường, bộ bàn ghế cũ và chiếc tivi đã hỏng.

Khi nhận tiền, anh càng ái ngại khi người phụ nữ lấy từ trong chiếc hộp đựng thuốc ra hai xấp tiền được buộc bằng sợi rơm khô. Mỗi xấp gồm nhiều tờ tiền mệnh giá từ nhỏ đến lớn, được bà cất giữ phẳng phiu, vừa đủ giá trị chiếc tủ lạnh.

Ghi lại bức ảnh chụp xấp tiền cùng câu chuyện về vị khách, chia sẻ trên trang cá nhân, anh Hưng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, anh Hưng nói biết sơ qua gia cảnh của vị khách sống cùng khu vực. Theo đó, bà Vinh sống một mình, không chồng con, tình hình kinh tế khó khăn.

"Bà ấy phải sống nhờ trợ cấp, đôi khi trồng được bó rau thì đem ra chợ bán hoặc ai thuê gì làm nấy", anh cho hay.

Chiếc tủ lạnh mới trở thành tài sản giá trị nhất trong nhà bà Vinh.

Trước đây, bà Vinh từng được người khác cho chiếc tủ lạnh cũ để sử dụng song đã hỏng một thời gian. Vì không rành đồ điện tử, bà nhờ hàng xóm liên hệ cửa hàng điện máy đồng thời tư vấn mua hàng giúp.

Nhìn những tờ tiền lẻ, anh Hưng đoán bà Vinh phải gom góp trong một thời gian mới đủ tiền mua tủ lạnh. Từ ngày được mua, đây cũng trở thành tài sản giá trị nhất trong nhà bà.

Cảm thương trước hoàn cảnh của vị khách, anh Hưng chỉ lấy 3,3 triệu đồng, bớt "số lẻ" xem như không lấy lãi.

"Sau khi câu chuyện tôi chia sẻ lan truyền trên mạng xã hội, có khá nhiều người nhắn tin cho tôi, ngỏ ý tặng quà, tiền hỗ trợ cho bà Vinh. Tuy nhiên tôi không dám tự ý nhận, nói rằng sẽ hỏi ý kiến bà ấy rồi mới thông báo lại", anh Hưng cho biết.