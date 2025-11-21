Lũ rút dần, biển Nha Trang hoang tàn sau mưa ngập lịch sử

Sau những ngày ngập lụt, sáng 21/11, Nha Trang ghi nhận những tín hiệu đầu tiên cho thấy mực nước tại nhiều khu vực đã bắt đầu rút. Ở các phường vùng thấp phía tây thành phố, nơi từng ngập tới thắt lưng người lớn, mặt đường đã lộ ra từng mảng, cho phép người dân và phương tiện di chuyển trở lại, dù còn dè dặt. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp diễn, toàn bộ thành phố vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hình ảnh chụp bãi chứa ôtô tại siêu thị Go! sáng 21/11 và sáng 20/11. Ảnh: Khánh Hòa 24h, Đức Lợi.