Lũ rút dần, biển Nha Trang hoang tàn sau mưa ngập lịch sử

Sau những ngày ngập lụt, sáng 21/11, Nha Trang ghi nhận những tín hiệu đầu tiên cho thấy mực nước tại nhiều khu vực đã bắt đầu rút. Ở các phường vùng thấp phía tây thành phố, nơi từng ngập tới thắt lưng người lớn, mặt đường đã lộ ra từng mảng, cho phép người dân và phương tiện di chuyển trở lại, dù còn dè dặt. Tuy nhiên, mưa lớn vẫn tiếp diễn, toàn bộ thành phố vẫn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Hình ảnh chụp bãi chứa ôtô tại siêu thị Go! sáng 21/11 và sáng 20/11. Ảnh: Khánh Hòa 24h, Đức Lợi.
Khoảng 7h sáng 21/11 trên đường Võ Nguyên Giáp, nước cũng đã rút dần, trả lại không gian thông thoáng. Người dân cho biết dù mực nước giảm, bùn đất và rác trôi về dày đặc khiến việc dọn dẹp trở nên khó khăn. Dù nước rút là tín hiệu đáng mừng, dự báo thời tiết cho thấy mưa lớn có thể tiếp tục trong ngày, dẫn tới nguy cơ tái ngập hoặc sạt lở tại các khu vực ven sông và triền núi. Ảnh: Trần Ny.
Song song với tình trạng ngập úng, hạ tầng thiết yếu, không gian công cộng tại Nha Trang vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Khoảng 10h30 sáng 21/11, bãi biển gần Quảng trường 2 Tháng 4 ngổn ngang cây gãy đổ, dù nhân viên môi trường tích cực dọn dẹp một ngày trước đó. Trong khi đó, bãi biển Hòn Chồng vẫn tương đối sạch sẽ. Nói với Tri Thức - Znews, anh Phan Văn Minh, người dân địa phương, cho biết hiện tượng dồn rác thải là bởi gió mạnh trong những ngày vừa qua, cuốn rác từ cửa sông Cái đoạn cầu Trần Phú vào khu vực bãi tắm trung tâm. Ảnh: Văn Minh.
Khu vực bãi biển Hòn Chồng vào lúc 10h ngày 21/11. Ảnh: Văn Minh.
Trong bối cảnh thành phố vẫn còn ngổn ngang sau đợt lũ lớn, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau tiếp tục được duy trì. Nhiều nhóm thiện nguyện và lực lượng vũ trang phối hợp vận chuyển lương thực, nước uống, quần áo khô cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng. Tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Khánh Hòa trên đường Ngô Gia Tự sáng 21/11, đông đảo người dân đến góp nhu yếu phẩm, phụ giúp chiến sĩ đóng gói mặt hàng, chuẩn bị gửi đến hỗ trợ vùng lũ bị ngập sâu. Ảnh: Nha Trang ngày mới.
Nước trên Quốc lộ 29 (tỉnh Đắk Lắk) đã có dấu hiệu thuyên giảm, mở đường cho lực lượng chức năng tiếp cận hỗ trợ người dân vùng ngập. Trong khi đó, tại Quốc lộ 27, đoạn qua ngã 3 Yang Ré, Buôn Ma Thuột vẫn chứng kiến tình trạng mưa lớn vào sáng 21/11 gây ngập nặng. Các phương tiện cỡ nhỏ, lớn đều không thể di chuyển qua khu vực này. Lực lượng chức năng túc trực để hướng dẫn bà con quay đầu, đảm bảo an toàn tính mạng. Ảnh: Minh Huy.
Tại Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), mực nước có dấu hiệu rút nhưng chậm, gây khó khăn trong công tác tiếp cận cứu hộ. Hình ảnh chụp trên cao một góc Đông Hòa lúc 9h ngày 21/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Đoàn cứu trợ, lực lượng chức năng địa phương tập trung vận chuyển lương thực cho người dân vùng ngập nặng tại Đông Hòa. Hình ảnh chụp trên cao một góc Đông Hòa lúc 9h ngày 21/11. Ảnh: Nghinh Phong Media.
