Chèo sup lao ra cứu người chới với giữa lũ sâu 3 m ở Nha Trang

Giữa dòng nước lũ sâu gần 3 m, người đàn ông khoác vội chiếc áo mưa, chèo sup lao ra cứu thanh niên đang bám víu vào cột bảng chỉ dẫn.

Khoảnh khắc người đàn ông liều mình chèo sup cứu người giữa lũ Giữa dòng lũ cuồn cuộn ở Khánh Hòa, người đàn ông chỉ kịp mặc vội chiếc áo mưa rồi lao lên chiếc sup nhỏ, chèo thẳng vào vùng nước sâu để cứu nam thanh niên.

Khoảng 9h sáng 20/11, Nguyễn Quyên (sinh năm 2006) đang ở tòa nhà dịch vụ gần khu vực Cầu Dứa Phú Nông, phường Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thì mất sóng, mất điện. Cô lên sân thượng để bắt tín hiệu thì phát hiện một nam thanh niên mặc áo phao, đang ôm chặt cột bảng chỉ dẫn đường giữa dòng nước lũ.

Thấy người gặp nạn, cư dân trong tòa nhà hô hoán kêu cứu. Nghe tiếng kêu từ phía đối diện, một người đàn ông trạc 30-35 tuổi đang đứng ở lan can tát nước mưa, lập tức ngó ra xem.

May mắn, người này có sẵn một chiếc thuyền sup, liền vội vã thả xuống nước. Chỉ kịp khoác vội chiếc áo mưa, anh nhanh tay chèo về phía thanh niên đang bám víu khoảng 5 phút giữa dòng lũ.

"Trước đó, cũng có ghe đi qua nhưng họ chưa kịp cứu người. Nước lũ sâu khoảng 2,5-3 m", Quyên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong lúc người đàn ông đưa thanh niên gặp nạn quay vào, đến đoạn nước xiết, chiếc sup bị lật, nhưng cả hai may mắn an toàn. Sau khi cứu được người, anh tiếp tục chèo sup ra khu vực cứu trợ để xin thêm áo phao rồi quay lại hỗ trợ những người khác.

Đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông lao mình giữa dòng nước lũ để cứu người gặp nạn được Quyên đăng lên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn bình luận khen ngợi tinh thần dũng cảm, nghĩa tình.

"Tôi cảm động và nể phục sự gan dạ của người hàng xóm. Anh rất nhiệt tình, còn chia sẻ đèn pin cho tòa nhà của tôi vì sợ trời tối mất điện, rồi hỏi thăm đồ ăn. Thật sự, tôi rất quý trọng", cô bộc bạch.

Khung cảnh tan hoang sau khi nước rút ở khu vực Cầu Dứa Phú Nông, phường Tây Nha Trang.

Quyên kể thêm rằng cha của người hàng xóm tốt bụng cho biết ông đã sống 70 năm cuộc đời mà giờ mới chứng kiến cảnh ngập lụt kinh hoàng đến vậy. Đêm đầu tiên nước lũ dâng quá nhanh, người dân không kịp sơ tán, phải leo lên mái nhà kêu cứu.

Đến khoảng 19h ngày 21/11, khu vực nơi Quyên sinh sống nước đã rút, xe cộ có thể đi lại. Tuy nhiên, cô vẫn lo lắng vì nghe thông tin về khả năng xả đập và lũ quét, nguy cơ tái ngập lụt trở lại.

Theo dự báo, từ rạng sáng 21/11 đến sáng 23/11, Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to; khu vực phía Bắc có nơi mưa rất to kèm dông. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; khu vực phía Nam tỉnh phổ biến 70-120 mm, có nơi vượt 150 mm.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thống kê ban đầu cho thấy mưa lũ đã khiến 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Con số thiệt hại có thể còn tăng do nhiều khu vực miền núi và vùng trũng thấp bị chia cắt, ngập sâu, mất liên lạc.

Ngày 20/11, tỉnh Khánh Hòa quyết định bổ sung 112 tỷ đồng cho ngân sách cấp xã để mua lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.