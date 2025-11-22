Là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Lương Tuấn Anh (Đà Nẵng) tận dụng 7 xe ben 16 tấn của công ty đậu quanh nhà nhằm tránh gió lớn gây hư hại tài sản trong bão số 13. Đây cũng là cách anh phòng chống bão suốt nhiều năm nay.