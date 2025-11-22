Mâm cơm nhà ở TP.HCM, Hà Nội khi giá rau 'nhảy múa'

|
Cải bẹ xanh 40.000 đồng/kg, xà lách 40.000 đồng/kg, khổ qua 38.000 đồng/kg,… Gần 3 tuần qua, chị Phương Mai (sinh sống tại TP.HCM) vẫn không khỏi bất ngờ trước việc giá rau củ liên tục leo thang. Riêng rau muống giá vẫn bình ổn và chỉ tăng nhẹ lên khoảng 25.000 đồng/mớ. "Những ngày qua, gia đình tôi chỉ ăn số lượng ít rau, còn lại là thịt cá", chị nói với Tri Thức - Znews.
|
Với Diệu Ly (sinh năm 1999, sống tại TP.HCM), cô nhận ra giá rau đã tăng khi đi chợ mua rau sống ăn kèm món thịt nướng vài hôm trước. Cùng định lượng một bữa ăn và các loại rau tương tự, cô phải chi khoảng 30.000 đồng thay vì 20.000 đồng như trước đây. "Có lẽ do ảnh hưởng của mưa bão nên giá cả tăng, các loại rau cũng không còn đa dạng như bình thường", cô chia sẻ. Vì ít lựa chọn hơn, Ly cũng đành thay thế các loại rau lá xanh yêu thích sang các loại rau thuỷ canh và củ, một phần cũng để bảo quản được lâu hơn.
|
Ngay cả nguồn "rau quê" ở Buôn Mê Thuột của mẹ Ly thời gian gần đây cũng không thể gửi đều đặn cho cô vì ảnh hưởng bởi mưa bão, trước đó là bão số 13. Để cân đối, Ly duy trì việc mua thực phẩm ở siêu thị để kiểm soát được định lượng, giá cả sẽ mua trước khi xuống tiền. "Ở chợ, nhiều khi tôi cứ lựa mỗi thứ một chút, người bán sẽ tính tiền chung nên khó phân biệt được giá cả từng loại", cô giải thích.
|
Còn vợ chồng Ngọc Quỳnh (sinh năm 1996, Hà Nội), việc giá rau "nhảy múa" những ngày qua cũng ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn khi cả hai đều thích các món ăn nhiều rau như salad, lẩu, rau trộn. "Có hôm tôi ra chợ mua ít rau nhúng lẩu, đến lúc thanh toán thì bất ngờ khi người bán báo giá gần 100.000 đồng cho một ít cải thảo, nấm, ngô, cà chua và cải cúc. Nhiều lúc, tôi còn cảm giác mua rau đắt ngang mua thịt", cô chia sẻ.
|
Tuy nhiên, vì chỉ có hai vợ chồng, con nhỏ chưa đến tuổi ăn dặm, Quỳnh quyết định không co kéo hay thay đổi nhiều các món rau trong bữa cơm nhà. "Tuy nhiên nếu tình trạng giá rau củ tăng cao kéo dài, có lẽ tôi cũng phải cân nhắc việc nhờ bố mẹ mua rau ở quê rồi gửi ra hoặc so sánh xem khu chợ nào giá mềm hơn để thay đổi", cô nói.
|
Ở phường Xóm Chiếu (TP.HCM), chị Thị Dung khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Theo chị, mâm cơm gia đình đã được tinh giản tối đa để tiết giảm chi phí khi giá rau xanh tăng cao ngoài chợ. "Tôi chỉ dám nấu thịt kho, canh kim chi và trứng chiên cho ba người. Giá cao ai cũng ngán, các bà nội trợ như tôi thì mua ít lại hoặc chuyển sang các nguyên liệu khác thay thế", chị chia sẻ.
Bữa cơm của vợ chồng Ngọc Nhân (sinh năm 2000, TP.HCM) cũng chỉ lèo tèo vài miếng rau củ. "Hôm rồi muốn nấu canh rau dền mà ra chợ thấy giá tăng từ 15.000 lên 30.000 đồng, tôi phải đổi món. Cuối cùng chỉ mua một, hai củ cà rốt về xào tạm với miến cua", cô kể. Nếu tình trạng rau củ tăng giá còn kéo dài, đặc biệt khi miền Trung đang chịu lũ, vợ chồng cô tính phải nhờ bố mẹ dưới quê Long An gửi rau củ lên. "Gần một tuần nay, chúng tôi chỉ có vài bữa may mắn được ăn rau xanh", Nhân thở dài.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.