Mâm cơm nhà ở TP.HCM, Hà Nội khi giá rau 'nhảy múa'

Với Diệu Ly (sinh năm 1999, sống tại TP.HCM), cô nhận ra giá rau đã tăng khi đi chợ mua rau sống ăn kèm món thịt nướng vài hôm trước. Cùng định lượng một bữa ăn và các loại rau tương tự, cô phải chi khoảng 30.000 đồng thay vì 20.000 đồng như trước đây. "Có lẽ do ảnh hưởng của mưa bão nên giá cả tăng, các loại rau cũng không còn đa dạng như bình thường", cô chia sẻ. Vì ít lựa chọn hơn, Ly cũng đành thay thế các loại rau lá xanh yêu thích sang các loại rau thuỷ canh và củ, một phần cũng để bảo quản được lâu hơn.