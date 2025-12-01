Clip phân tích tính cách của Khoai Lang Thang gây tranh cãi, khiến nam TikToker lên tiếng đáp trả, khẳng định sẽ không im lặng trước những nhận định dễ tạo hiểu lầm về mình.

Khoai Lang Thang lên tiếng về nhận xét thiếu căn cứ về mình.

Ngày 30/11, một tài khoản TikTok đăng video bàn về chủ đề "Hoa hồng đen - phiên bản nam", trong đó cô chỉ đích danh Khoai Lang Thang là ví dụ điển hình.

Theo lời cô, trong nhân chủng học, nhóm "hoa hồng đen" là những người có EQ vượt trội hơn IQ: "EQ khoảng 7.5 - đủ sâu để thấu cảm, đủ ổn định để không bị cuốn theo cảm xúc người khác. IQ thì chỉ ở mức vừa đủ để tư duy độc lập và làm các công việc mang tính chiến lược".

Từ những lý thuyết đó, cô chuyển sang nhận xét cá nhân, cho rằng Khoai Lang Thang "chỉ tạo cảm giác gần gũi trước ống kính", còn ngoài đời "không hề là người dễ gần", "chỉ diễn nét thân thiện" và "có nội tâm khép kín".

Cô nói: "Làm nội dung trên mạng xã hội nên lúc nào bạn ấy cũng phải tỏ ra rạng rỡ. Nhưng khi tiếp xúc gần thì không phải kiểu người dễ gần đâu - cái vẻ thân thiện đó là diễn thôi. Nội tâm của bạn ấy luôn giữ cho riêng mình".

Nhiều người theo dõi Khoai Lang Thang phản bác, cho rằng nhận xét trên thiếu cơ sở, bởi trong các video, anh luôn bộc lộ cảm xúc chân thật.

"Theo dõi Khoai Lang Thang lâu sẽ thấy trong các video ẩm thực, món ngon thì khen ngon, món chưa hài lòng thì góp ý ngay. Tính cách thẳng thắn nhưng rất tế nhị, không phải kiểu thảo mai hay diễn nét gần gũi", "Bạn hết nội dung để làm rồi à. Anh ấy không hề diễn nét thân thiện, ngoài đời thân thiện lắm nha" là một số bình luận của dân mạng.

Trước những bình luận bàn tán, Khoai Lang Thang đáp trả bên dưới video. Anh viết rằng bản thân "không ngại tranh luận" khi thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến người thân hay bạn bè.

"Vì nhiều lần, có bên đăng bài nói gì đó ảnh hưởng đến người thân, bạn bè, những người bên cạnh mình... mình luôn sẵn sàng đáp trả. Suốt 9 năm làm nội dung, mình hiểu có những chuyện nhỏ mà im lặng cho qua đôi khi sẽ gây hậu quả, tạo hiểu lầm không ngờ", anh viết.

Người đăng video sau đó giải thích rằng clip của cô đang thầm khen năng lượng tích cực và tài năng của Khoai, không có ý công kích hay gán cho anh điều tiêu cực.

Khoai Lang Thang nhận giải thưởng Nhà sáng tạo nội dung của năm.

Tuy nhiên, phần lớn khán giả vẫn cho rằng nội dung phân tích mang tính chủ quan và dễ gây hiểu lầm, khiến video tiếp tục nhận nhiều phản hồi trái chiều.

Khoai Lang Thang, tên thật Đinh Võ Hoài Phương (sinh năm 1991, Bến Tre), tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM. Anh từng là kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang làm vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017.

Tên kênh Khoai Lang Thang được anh lấy từ biệt danh thời nhỏ, xuất phát từ cách đọc chệch tên "Hoài Phương" theo giọng miền Tây.

Tối 29/11, tại Vietnam iContent Awards 2025 ở TP.HCM, anh được vinh danh Nhà sáng tạo nội dung của năm, lần thứ hai liên tiếp nhận giải.

Các video của anh mang phong cách kể chuyện nhẹ nhàng, truyền tải năng lượng tích cực, cùng cách giới thiệu văn hóa - con người địa phương đã giúp thu hút lượng theo dõi lớn. Hiện anh sở hữu hơn 3 triệu người đăng ký trên YouTube, 2,8 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hơn 3,5 triệu người theo dõi trên Facebook.