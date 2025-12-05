Vì sao 'công chúa Samsung' làm idol không bị ghét?

Người Hàn Quốc không mấy thiện cảm với cậu ấm, cô chiêu của các chaebol vì nghĩ họ "sinh ra đã ngậm thìa vàng". Nhưng khi làm idol, Annie Moon lại cho thấy hình tượng hoàn toàn khác.

Annie khoe sắp debut làm idol Kpop trong bức ảnh hồi tháng 6. Ảnh: @anniesymoon/Instagram.

Ngay khi Allday Project ra mắt vào tháng 6, nhóm lập tức gây chú ý với khán giả Kpop. Đây không chỉ là nhóm nhạc hỗn hợp nam - nữ đầu tiên xuất hiện sau 9 năm, mà còn có thành viên mang lai lịch "khủng".

Nhân vật thu hút nhiều sự quan tâm nhất là Annie, rapper của nhóm. Hành trình từ ái nữ chaebol trở thành idol tân binh của cô nhanh chóng trở thành câu chuyện được bàn tán nhiều nhất trong năm, theo The Korea Herald.

Annie (Moon Seo Yoon) sinh ra trong gia tộc Shinsegae - một trong những tập đoàn bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc. Cô là con gái lớn của nữ chủ tịch doanh nghiệp Chung Yoo-kyung và cháu gái Chủ tịch Lee Myung-hee. Bà Lee cũng là con gái út của nhà sáng lập Samsung Lee Byung-chul và là cô ruột của Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong.

Là tiểu thư chaebol đầu tiên công khai bước vào Kpop, Annie gây xôn xao từ trước khi debut. Thông tin cô là thực tập sinh của The Black Label lan truyền mạnh từ tháng 2/2024, đưa cô vào tâm điểm dư luận nhiều tháng liền.

Dù mới hoạt động hơn một năm, Annie đã tạo được ấn tượng tốt, đặc biệt tại Hàn Quốc - nơi công chúng thường giữ thái độ dè chừng với con cháu chaebol vì quyền lực và sự giàu có của họ. Tuy nhiên, hình ảnh một Annie chăm chỉ, nỗ lực như bất kỳ idol nào lại giúp cô nhận được thiện cảm.

"Người Hàn Quốc thường không mấy thiện cảm với cậu ấm, cô chiêu của các chaebol vì cho rằng họ ít phải nỗ lực trong cuộc sống. Annie cho thấy cô làm việc chăm chỉ để đạt ước mơ, nên dễ tạo được sự đồng cảm”, Giáo sư xã hội học Koo Jeong-woo (ĐH Sungkyunkwan) nhận xét.

Dù "sinh ra ở vạch đích", Annie vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực theo đuổi ước mơ làm idol. Ảnh: The Black Label.

Ông Koo cũng cho rằng việc Annie dùng những món đồ bình dân, giá rẻ giúp xây dựng hình ảnh "tôi cũng giống các bạn".

Khác với đa số idol - những người xuất thân bình thường, bắt đầu luyện tập từ nhỏ - Annie có cuộc sống đặc biệt hơn nhiều. Cô sinh ra tại Seoul (Hàn Quốc), chuyển tới Manhattan (Mỹ) năm 8 tuổi, học trường nữ sinh danh tiếng Chapin và sau đó đỗ Đại học Columbia, chuyên ngành lịch sử nghệ thuật và nghệ thuật thị giác.

Trong phim tài liệu ngắn Day 1, phát hành 3 ngày trước khi debut, Annie kể rằng cô đã mơ làm ca sĩ từ bé.

"Từ khi xem 'Lollipop' của Big Bang và 2NE1, tôi đã nghĩ mình phải làm ca sĩ. Như thể cả thế giới mới mở ra trước mắt tôi", cô kể.

Nhưng gia đình phản đối mạnh mẽ. Annie mất gần 10 năm thuyết phục bố mẹ.

"Lúc đầu họ không tin tôi nghiêm túc. Khi tôi nói một cách thật lòng rằng mình muốn làm ca sĩ, mẹ tôi bảo: 'Không bao giờ'. Đó có lẽ là lần đầu tôi cảm thấy đau lòng như vậy", cô nhớ lại.

Khi Annie học những năm cuối cấp, mẹ đưa ra điều kiện: bà sẽ giúp thuyết phục gia đình nếu Annie đỗ một trường Ivy League. "Vậy là tôi gần như bỏ ngủ để học. Cuối cùng tôi đã thành công", cô nói.

Annie tham gia tình nguyện tại trại cứu hộ chó. Ảnh: All Project/YouTube.

Việc đào tạo idol vốn khắc nghiệt và Annie cũng không ngoại lệ. Cô vượt qua buổi tuyển chọn của The Black Label khi 16 tuổi và làm thực tập sinh suốt 7 năm, trong đó 4 năm luyện tập online vì vẫn đi học ở Mỹ.

"Các buổi học đều diễn ra trực tuyến. Tôi phải tự quay video hát, nhảy rồi gửi về công ty để nhận xét. Mỗi khi về Hàn Quốc vào kỳ nghỉ, tôi lại đến công ty tập luyện", cô kể.

Ban đầu Annie lo ngại việc ra mắt ở tuổi 23 - lớn hơn nhiều idol khác - sẽ khiến cô bị đánh giá. Nhưng tính cách chân thật, thân thiện giúp cô ghi điểm.

Trong các buổi phát sóng trực tiếp, Annie thường chia sẻ đồ trang điểm yêu thích, đa phần là sản phẩm bình dân. Trên chương trình Omniscient Interfering View, cô còn dùng cọ trang điểm và hộp kính mua từ Daiso.

Annie cũng được cộng đồng yêu động vật khen ngợi vì thường xuyên tình nguyện tại trạm cứu hộ chó. Trước khi debut, cô đã nhiều lần đến đây để chơi và dọn dẹp nơi ở cho các chú chó. Cô cũng nuôi 2 cún cưng tên Echo và Coda.

Annie debut cùng Allday Project ngày 23/6 với hai ca khúc chủ đạo Famous và Wicked. Trong đó, Famous từng đạt vị trí 43 trên Billboard Global 200 - thành tích cao nhất của một nhóm hỗn hợp Kpop. Nhóm sẽ phát hành EP đầu tay vào ngày 8/12.