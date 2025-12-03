Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chân dung người phụ nữ không gặp lại chủ tịch Samsung 16 năm sau ly dị

  • Thứ tư, 3/12/2025 07:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Lim Se-ryung, Phó chủ tịch Daesang và vợ cũ Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, gây chú ý với sự nghiệp độc lập, hai con trưởng thành và chuyện tình bền lâu với tài tử Lee Jung-jae.

samsung anh 1

Lim Se-ryung, sinh năm 1977, là con gái cả của gia tộc Daesang - một trong những tập đoàn thực phẩm lớn nhất Hàn Quốc. Trong ảnh, bà Lim xuất hiện tại lễ trao quân hàm sĩ quan hải quân của con trai Lee Ji-ho (24 tuổi) hôm 28/11.
samsung anh 2

Bà từng theo học kinh doanh tại Đại học Yonsei trước khi du học và tốt nghiệp ngành tâm lý học tại Đại học New York. Xuất thân và học vấn giúp bà sớm bước vào vị trí quản lý trong tập đoàn gia đình. Trong ảnh, bà Lim gặp con trai trong chốc lát sau sự kiện hôm 28/11.

samsung anh 3

Năm 1998, Lim Se-ryung kết hôn với Lee Jae-yong - "thái tử" Samsung khi đó và hiện là chủ tịch tập đoàn. Cuộc hôn nhân của hai gia tộc lớn thời điểm đó thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và truyền thông. Họ có hai con là Lee Ji-ho (sinh năm 2000) và Lee Won-joo (sinh năm 2004) trước khi ly hôn năm 2009. Tại buổi trao quân hàm của con trai, bà Lim và ông Lee lần đầu công khai chạm mặt nhau sau 16 năm chia tay. Dù cùng xuất hiện ở sự kiện, cả hai không có bất kỳ tương tác nào, không ngồi cùng hàng ghế, theo Chosun.
samsung anh 4

Sau ly hôn, bà Lim bắt đầu xây dựng lại sự nghiệp, từ vai trò giám đốc sáng tạo phụ trách thương hiệu và thiết kế tại Daesang. Năm 2016, bà được thăng chức giám đốc điều hành và đến năm 2021 trở thành phó chủ tịch tập đoàn. Bà được đánh giá là người đã thúc đẩy thành công chiến lược trẻ hóa thương hiệu và mở rộng sang thị trường thực phẩm tiện lợi.
samsung anh 5

Sau ly hôn, bà Lim rời khỏi vai trò “nàng dâu Samsung” để xây dựng hình ảnh một nữ lãnh đạo độc lập. Dù trải qua nhiều ồn ào giai đoạn chia tay, bà nhanh chóng lấy lại sự cân bằng và tập trung vào công việc.

samsung anh 6

Truyền thông Hàn Quốc ghi nhận bà sống kín đáo, tránh xuất hiện trong các sự kiện giải trí hay những hoạt động gây chú ý.
samsung anh 7

Từ năm 2015, bà Lim công khai hẹn hò với diễn viên Lee Jung-jae, ngôi sao nổi tiếng quốc tế sau thành công của Squid Game. Cặp đôi thường xuất hiện cùng nhau tại các lễ trao giải và sự kiện quốc tế, dù vẫn giữ ranh giới nhất định với truyền thông. Mối quan hệ được nhìn nhận là ổn định và bền vững, trở thành một trong những chuyện tình thu hút nhiều sự quan tâm tại Hàn Quốc.

Thủy Dương

Ảnh: Yonhap, The Fact

samsung vợ cũ chủ tịch samsung Lim Se-ryung Lee Jae-yong

