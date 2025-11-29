Bức ảnh viral khắp MXH của 'thái tử' Samsung

Lee Ji-ho, con trai Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, được phong sĩ quan Hải quân sau khi hoàn thành khóa đào tạo 11 tuần, sự kiện có sự tham dự của nhiều thành viên gia đình Samsung.

Lee Ji-ho, con trai Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong, xuất hiện tại lễ trao quân hàm cho khóa sĩ quan dự bị 139 tại Học viện Hải quân Hàn Quốc, hôm 28/11.

Gia đình sáng lập Tập đoàn Samsung ngày 28/11 đã có mặt tại Học viện Hải quân Hàn Quốc ở thành phố Changwon, tỉnh Nam Gyeongsang, để chứng kiến lễ trao quân hàm cho Lee Ji-ho (24 tuổi) - con trai cả của Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae-yong - sau khi anh hoàn thành khóa đào tạo sĩ quan kéo dài 11 tuần.

Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch Lee Jae-yong, mẹ ông là bà Hong Ra-hee - Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum - cùng chị gái Lee Seo-hyun, Chủ tịch Samsung C&T. Bà Lim Se-ryung, mẹ của Lee Ji-ho và vợ cũ của Chủ tịch Lee, cũng có mặt.

Trong khóa 139, Lee Ji-ho được chọn làm người cầm cờ danh dự - vị trí được Hải quân trao cho học viên thể hiện tinh thần hợp tác tốt, tính kỷ luật cao và tham gia tích cực trong huấn luyện. Lớp khóa này gồm 84 sĩ quan dự bị.

Từ trái qua: Bà Hong Ra-hee, Giám đốc danh dự Bảo tàng Nghệ thuật Leeum; Lee Ji-ho và Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong chụp ảnh tại lễ trao quân hàm cho khóa sĩ quan dự bị 139 tại Học viện Hải quân Hàn Quốc.

Sinh năm 2000 tại Mỹ, Lee Ji-ho từng mang hai quốc tịch và đã tự nguyện từ bỏ quốc tịch Mỹ để nhập ngũ và phục vụ trong Hải quân Hàn Quốc. Quyết định này được xem là đáng chú ý bởi việc các thành viên gia đình Samsung trực tiếp hoàn thành nghĩa vụ quân sự là điều khá hiếm gặp.

Theo quy định, sĩ quan hải quân phải phục vụ tổng cộng 39 tháng, gồm ba tháng đào tạo và 36 tháng thực hiện nghĩa vụ. Thời gian này dài hơn nhiều so với nghĩa vụ dành cho binh sĩ: 18 tháng trong Lục quân, 20 tháng trong Hải quân và 21 tháng trong Không quân.

Tại buổi lễ, Lee Ji-ho xuất hiện trong đội hình diễu hành và tham gia nghi thức tung mũ cùng các sĩ quan trẻ khác, đánh dấu thời khắc chính thức bắt đầu nhiệm vụ trong quân ngũ.