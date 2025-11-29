Đêm diễn khó tin của đoàn xiếc 7 người rong ruổi khắp miền Tây

Những chuyến đi lặng lẽ như thế đã trở thành nhịp sống thường ngày của cả đoàn. Những sân khấu tạm bợ đi qua mỗi thị trấn nhỏ, nhưng ký ức về họ sẽ ở lại trong lòng những người từng một lần ngồi xem.