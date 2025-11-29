Đêm diễn khó tin của đoàn xiếc 7 người rong ruổi khắp miền Tây

|
Một ngày cuối tháng 11 ở xã Tháp Mười (Đồng Tháp), chiếc xe của đoàn xiếc lưu động len lỏi đi qua những con đường. Chiếc xe chở theo những con vật quen thuộc trong các tiết mục xiếc như cá sấu, chó, dê, mèo...
|
Đoàn xiếc rong ruổi như thế suốt nhiều năm, mỗi ngày một nơi. Vừa đi, chiếc xe vừa phát loa quảng cáo, thu hút nhiều sự chú ý của những đứa trẻ bên đường. Quảng cáo bằng xe loa vẫn là cách quen thuộc để kéo khán giả đến rạp.
|
Mỗi ngày, đoàn diễn ở một địa điểm khác nhau. Vì vậy, công tác chuẩn bị, dựng rạp diễn ra khẩn trương. Sân khấu được chuẩn bị đơn giản, ánh sáng tự lắp, toàn bộ công việc từ hậu đài đến biểu diễn đều do 7 người trong đoàn xoay xở. Khi đồng hồ điểm 20h, rạp sáng đèn và tiếng nhạc vang lên mở đầu buổi biểu diễn.
|
Tiết mục được mong chờ nhất và được quảng cáo "rầm rộ" nhất là xiếc cá sấu. Con cá sấu dài 3-4m, nặng 150 kg được đưa lên sân khấu. Diễn viên xiếc Lê Minh (áo cam) lần lượt đưa tay, đưa đầu vào miệng cá sấu đang mở rộng.
|
Những dãy ghế nhựa chật kín người dõi theo từng chuyển động trên sân khấu. Thời đại mà trẻ con hay người lớn chỉ cần một chiếc màn hình là có thể tiếp cận hàng chục loại hình giải trí, những tiết mục xiếc đơn giản lại hấp dẫn, thu thút đến lạ thường.
|
Vẫn trong phần biểu diễn với cá sấu, Lê Minh cúi xuống sát mặt con vật một cách bình tĩnh, đặt miệng lên đầu con vật. Cả rạp im phăng phắc trước khi bật lên tiếng reo khi anh rời khỏi miệng cá sấu an toàn.
|
Những chú chó, chú mèo của đoàn xuất hiện với các động tác đơn giản nhưng đầy duyên dáng. Chúng khiến không khí mềm lại giữa những tiết mục đòi hỏi nhiều kỹ năng.
|
Những đứa trẻ bên ngoài tận dụng vết rách của bạt để xem diễn xiếc mà không cần mua vé. Một buổi diễn ở miền quê này thu hút khoảng hơn 100 người tới xem, đa số là trẻ em, giá vé cho mỗi người là 50.000 đồng.
|
Trong tiết mục xiếc với trăn, Lê Minh nhẹ nhàng quấn con vật quanh vai rồi bước ra sân khấu giữa tiếng reo hò của khán giả. Màn biểu diễn tạo cảm giác rờn rợn nhưng lại là phần khiến nhiều khán giả nhỏ tuổi thích thú nhất.
|
Tiếp theo, diễn viên xiếc chuẩn bị cho tiết mục thổi lửa bằng cách kiểm tra lại nhiên liệu và làm ấm cơ miệng. Khi anh phun luồng lửa đầu tiên, ánh sáng đỏ cam hắt lên gương mặt khiến cả không gian như bùng nổ. Đây luôn là khoảnh khắc khiến khán giả trầm trồ vì sự mạnh mẽ và kiểm soát tuyệt đối của người biểu diễn.
|
Một lần nữa, Lê Minh - diễn viên chính của đoàn - diễn tiết mục khí công treo vật nặng vào phần da cổ. Anh tập trung và cẩn trọng vì đây là màn biểu diễn đòi hỏi thể lực và khả năng chịu đau lớn. Mọi chuyển động đều chậm nhưng dứt khoát như một nghi lễ. Mỗi buổi diễn là một lần thử thách cơ thể của chính mình.
|
Với nhiều em nhỏ, buổi xiếc lưu động trở thành một kỷ niệm đặc biệt trong những tối cuối tuần.
|
Hơn 22h, đêm diễn kết thúc, rạp tắt đèn, đoàn lại thu dọn rạp, xếp thú lên xe, chuẩn bị cho hành trình tới điểm diễn mới. Chỉ một lúc sau, khu đất trống trở về vẻ yên tĩnh, còn đoàn thì chuẩn bị cho hành trình ngày mai.
|
Những chuyến đi lặng lẽ như thế đã trở thành nhịp sống thường ngày của cả đoàn. Những sân khấu tạm bợ đi qua mỗi thị trấn nhỏ, nhưng ký ức về họ sẽ ở lại trong lòng những người từng một lần ngồi xem.
Trong thế giới đa dạng và phong phú, mỗi người đều có những góc nhìn và định nghĩa riêng về sự trưởng thành. Với tác giả Ngân Om, trưởng thành không gói gọn trong tuổi tác, giàu nghèo hay vị trí xã hội. Trưởng thành thực sự là khi chúng ta nhìn lại bản thân và thấy mình đã biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình, để từ đó yêu thương và hòa hợp với những người xung quanh.