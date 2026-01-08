'Quái vật thể hình' Mỹ sau 20 năm tập gym

Cho đến năm 15 tuổi, Hadzovic vẫn là một thiếu niên có thân hình gầy gò, nhỏ bé. Trong các cuộc phỏng vấn với truyền thông, anh chia sẻ rằng được truyền cảm hứng từ hình tượng các siêu anh hùng và đã tập luyện từ tuổi thiếu niên để có được thân hình giống họ. "Tôi luôn hình dung mình sẽ có một thân hình vạm vỡ giống như siêu anh hùng, và một ngày nọ, khi soi gương, tôi đã tự nhủ: 'Đã đến lúc rồi'", anh kể về khoảnh khắc thay đổi cuộc đời.