'Da bọc xương' vì ốm nặng, chàng trai lột xác khi tăng 30 kg sau 1 năm

Tưởng chừng 2025 là năm cuối cuộc đời, Long Khánh (sinh năm 2003) đã nỗ lực, cố gắng cùng gia đình, bạn bè để biến nó trở thành cột mốc khởi đầu mới thay vì kết thúc.

Long Khánh tăng 30 kg, tình trạng ổn định hơn sau một năm điều trị bệnh.

Một ngày cuối năm 2025, Nguyễn Long Khánh (23 tuổi, quê Bắc Ninh) đứng trước gương, nhìn lại bản thân một lượt từ đầu đến chân. Phản chiếu bên trong là một chàng trai tươi tắn, đã bắt đầu có "múi bụng", cao 1,72 m và nặng 67 kg - một cột mốc anh chưa từng dám nghĩ tới.

So sánh với những video, hình ảnh ghi lại hồi đầu năm, trong lòng Khánh dâng lên nhiều cảm xúc khó tả: xúc động, hạnh phúc xen lẫn tự hào.

"Nhớ lại những ngày tháng thoi thóp vì bệnh tật, tôi không dám nghĩ một ngày bản thân có thể đạt được dáng vẻ như bây giờ. Với nhiều người, đây có thể không phải gì to tát nhưng với tôi là cả một hành trình dài nỗ lực, là những trái ngọt đầu tiên để tôi có thêm động lực tiến về phía trước", anh nói với Tri Thức - Znews.

Kiệt quệ

Từ bé, Long Khánh đã có cơ địa gầy gò, khó tăng cân và hay ốm vặt, chưa bao giờ vượt nổi mốc 50 kg.

Đến năm 2021, đúng năm học lớp 12, mọi thứ thậm chí tồi tệ hơn khi anh phát hiện có áp xe ở hậu môn, phải thực hiện phẫu thuật rò hậu môn. Mất khoảng nửa năm để vết mổ lành lại, Khánh gặp khá nhiều bất tiện trong sinh hoạt.

Long Khánh kiệt quệ khi mắc bệnh Crohn.

Cơn "ác mộng" chưa dừng lại, Khánh phát hiện áp xe và nhiều triệu chứng khác là do anh mắc bệnh Crohn (viêm mạn tính đường tiêu hóa, chưa có phương án điều trị dứt điểm).

Anh được tư vấn điều trị bằng liệu pháp sinh học, song thời điểm đó cả anh và gia đình đều chưa tìm hiểu đủ kỹ nên quyết định chỉ dùng thuốc uống để tối ưu chi phí. Sau khoảng 1 năm ổn định hệ tiêu hóa, anh tự bỏ thuốc cho đến tận năm 2025.

Thời gian này, Long Khánh cũng xuất hiện những triệu chứng của bệnh như đau bụng, mệt mỏi, hay sốt, người lúc nào cũng uể oải, chỉ còn nặng 42-45 kg.

"Vì ám ảnh quãng thời gian điều trị tại bệnh viện nên ban đầu tôi không dám đi khám, không dám đối diện với bệnh tật", anh nói.

Từ đầu năm 2025, Khánh bắt đầu kiệt quệ, thậm chí không còn đủ sức lực để làm những việc đơn giản như gội đầu, tắm giặt. Đến tháng 4, anh buộc phải nhập viện do tắc đường ruột, không thể hấp thu thức ăn dù mỗi bữa chỉ nhai được 1-2 thìa cơm.

Ban đầu, Khánh được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh song vì tình trạng quá nghiêm trọng, anh nhanh chóng được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tại đây, bác sĩ đành thực hiện phẫu thuật cắt đại tràng và cho sử dụng hậu môn nhân tạo.

"Lúc đó, tôi từng nghĩ rằng bản thân còn trẻ mà đã bệnh tật như vậy thật nặng nề. Tôi không biết có thể trụ vững được bao lâu với tình trạng sức khỏe như thế. Ở tuổi ngoài đôi mươi, điều ước lớn nhất của tôi chỉ là được có một sức khỏe bình thường như bao người khác", anh chia sẻ.

Tái sinh

Dù nhiều lúc chán nản, buồn bã song chàng trai sinh năm 2003 nói anh chưa từng có ý định buông xuôi. Bởi anh biết phía sau anh là gia đình, bạn bè luôn ở bên chăm sóc, động viên. Đó là một trong những động lực lớn nhất để anh cố gắng.

"Cũng chính vì còn trẻ, tôi càng phải nghĩ: 'Đời mình còn dài, có bắt đầu lại từ đầu vẫn chưa muộn'. Tôi cũng tự động viên bản thân còn may mắn hơn nhiều bệnh nhân ngoài kia khi có con đường điều trị", anh nói, chấp nhận rằng căn bệnh sẽ theo mình cả đời.

Ngay khi sức khỏe có tiến triển, Khánh bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, cũng là khởi đầu cho hành trình mới của bản thân: tập ngồi, tập đi, tập thở, tập lại mọi thứ. Anh cũng cố gắng ăn nhiều hơn với thực phẩm phù hợp, 3 bữa chính, 3 bữa phụ một ngày.

Long Khánh duy trì đến phòng tập gần như mỗi ngày để cải thiện sức khỏe.

Với túi hậu môn nhân tạo trên người, chàng trai Bắc Ninh còn đến phòng gym, tự đặt ra những mục tiêu nhỏ mỗi ngày, mỗi tuần để chinh phục. Hiện, anh vẫn duy trì 6 buổi tập luyện/tuần, mỗi buổi 60-90 phút.

Đến tháng 12/2025, Khánh đã thành công tăng 30 kg so với hồi đầu năm, thần thái rạng rỡ, khỏe khoắn hơn hẳn. Nhiều người nhận xét nếu chỉ nhìn bề ngoài hiện tại, thật khó để biết anh từng là thanh niên không thể cầm nổi ly nước, tô cơm.

"Dù chưa phải thành tựu lớn lao nhưng nhìn nụ cười dần trở lại trên môi bố mẹ, người thân, tôi biết mình đang làm tốt", anh bày tỏ.

Hiện, Khánh vẫn ưu tiên cho chữa bệnh, hồi phục, chỉ thi thoảng nhận thêm dự án về lập trình nhưng không tham việc. Trên kênh TikTok cá nhân những ngày đầu năm mới 2026, chàng trai Bắc Ninh vừa đăng tải video về sự thay đổi của bản thân thời điểm đầu năm và cuối năm 2025 và bất ngờ nhận được hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chia vui.

"Tôi hay nói nếu để mô tả 2025 bằng từ nào đó, tôi sẽ chọn 'tái sinh'. Hành trình của tôi cũng chỉ đang mới bắt đầu, và tôi hy vọng những gì mình chia sẻ có thể phần nào truyền cảm hứng, động lực cho những người cũng đang chống lại bệnh tật hay chỉ đơn giản là muốn thay đổi bản thân", anh chia sẻ.