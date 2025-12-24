Bức ảnh của cô gái TP.HCM mắc ung thư ở tuổi 28 viral khắp MXH

Ghi lại hình ảnh kỷ niệm trên hành trình chiến đấu với ung thư, cũng là biến cố lớn nhất cuộc đời, Nguyễn Minh Anh không ngờ hình ảnh bản thân trở nên lan truyền.

Đầu tháng 7, sau khi trải qua khoảng 10 toa hóa trị do căn bệnh ung thư vú, mái tóc dài đen mượt, từng là niềm tự hào của Nguyễn Minh Anh (sinh năm 1997) rụng sạch.

Nhìn dáng vẻ trong gương, Minh Anh quyết định ghi lại để làm kỷ niệm, đánh dấu mốc trên hành trình chống lại bệnh tật. Không chuẩn bị cầu kỳ, gương mặt trang điểm nhẹ và "ê-kíp" là cô bạn thân cùng chiếc điện thoại, Minh Anh nhìn thẳng vào camera, nở nụ cười tươi.

Không ngờ khi chia sẻ lên mạng xã hội, bộ ảnh của cô gái TP.HCM lan truyền, nhận lời khen và trở thành hình ảnh truyền cảm hứng cho nhiều người.

"Khi chụp hình tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là muốn ghi lại điều gì đó. Tôi cũng được nhiều người nhận xét rằng bản thân hợp với 'không tóc' nên thấy tự tin và tâm lý cũng thoải mái hơn khi chia sẻ hình ảnh trên mạng", Minh Anh nói với Tri Thức - Znews.

Bộ ảnh "trọc đầu" của Minh Anh được một người bạn thân giúp ghi lại.

"Nhìn con nấc lên mà lòng tôi quặn thắt"

Đầu năm nay, Minh Anh vô tình phát hiện một cục nhỏ bất thường ở vùng ngực. Khi đó, bé Minh Triết, con trai cô, mới được 15 tháng tuổi. Sau khi siêu âm ở một phòng khám, cô tạm thở phào khi được thông báo "lành tính thôi, về đi, an tâm".

Vài ngày sau, nhân đi khám sức khỏe tổng quát ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để bổ sung hồ sơ xin việc, cô siêu âm lại để chắc chắn hơn. Lần này, cô được bác sĩ chỉ định làm sinh thiết. Sau một tuần, đập vào mắt cô là tờ kết quả chẩn đoán "Carcinom tuyến vú", nghĩa là "ung thư vú".

"Tôi còn nhớ lúc đó là cuối tháng 2, tôi cùng chồng đến bệnh viện với tâm thế: 'Chắc chắn không sao đâu, mình chỉ mới 28 tuổi, làm sao mà ung thư được'. Lúc nhận kết quả, tôi đã khóc rất lâu ở bệnh viện, sau đó đến thẳng nhà thờ để cầu nguyện và quyết định mạnh mẽ đối diện", cô kể, nói thêm các thành viên trong gia đình đều động viên, đồng hành cùng cô.

Minh Anh phát hiện bệnh vào đầu năm nay, khi con trai được 15 tháng tuổi.

Minh Anh nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để điều trị. Theo kết quả, cô đang ở giai đoạn 2a, chưa di căn nhưng mang một thể bệnh xấu là "tam âm", có tỷ lệ tái phát cao và thời gian điều trị lâu dài, khoảng 16 toa.

Tháng 10, Minh Anh thực hiện phẫu thuật và sau đó bắt đầu chuỗi ngày hóa trị, giai đoạn "khó khăn, đau đớn nhất" đối với cô. Vì cơ thể yếu và đau nhiều, gần như tất cả sinh hoạt cô phải phụ thuộc vào chồng và mẹ ruột.

Có thời điểm đau đớn quá, Minh Anh không thể giữ được tinh thần tích cực, nhiều lúc "chỉ muốn chết đi", nghĩ rằng bản thân vô dụng, là gánh nặng cho gia đình.

"Một lần từ bệnh viện về, tôi rất mệt và Minh Triết cũng đang bệnh nên đòi mẹ suốt. 72h giờ đầu sau khi hóa trị, tôi hạn chế bế con vì hóa chất tiết ra da và mồ hôi. Nhưng con gào khóc lao vào lòng khiến tôi không cầm lòng nổi. Nhìn con nấc lên mà lòng tôi quặn thắt", bà mẹ trẻ tâm sự.

Với người mẹ trẻ, phát hiện ung thư là biến cố lớn nhất từng trải qua đến hiện tại. Nó như một bước ngoặt cuộc đời, khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều và cũng nhận ra nhiều thứ hơn.

Gia đình là điểm tựa

Từ đầu tháng 12, Minh Anh đã hóa trị xong và bước vào giai đoạn xạ trị. Cô may mắn giữ sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường, mái đầu cũng đã lún phún tóc trở lại.

Minh Anh dự định sắp tới kết thúc hóa trị mà sức khoẻ vẫn tốt, cô sẽ quay lại làm việc để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho chồng. Hiện, cô thi thoảng kinh doanh online để kiếm thêm thu nhập.

Nhờ con trai, chồng và các thành viên trong gia đình, Minh Anh có thêm động lực, năng lượng. Thấy cả nhà luôn ở bên chăm sóc, tạo mọi điều kiện để bản thân được an tâm chữa bệnh, cô càng cố gắng lạc quan, vui vẻ để cà nhà an tâm.

Minh Anh nhận nhiều sự yêu mến trên mạng xã hội vì chia sẻ tinh thần lạc quan.

Ngoài bộ ảnh trọc đầu, cô gái sinh năm 1997 còn thường xuyên chia sẻ nhiều bài đăng lan tỏa tinh thần lạc quan, kiên cường chiến đấu với bệnh tật đến người theo dõi, đặc biệt những cô gái chung hoàn cảnh.

Nói thêm về biến cố lớn nhất đời, Minh Anh chia sẻ ung thư đã khiến cô thay đổi nhiều trong tính cách. Trước kia, cô rất cầu toàn, hay lo lắng, dễ stress, nhưng từ khi bệnh, cô nhận ra bản thân cần thay đổi và bắt đầu lạc quan, tích cực hơn, cũng nhờ vậy mà năng lượng cuộc sống cũng thay đổi theo.

"Hiện tại tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn thấy mình may mắn vì có chồng, con và gia đình, có sức khỏe để tiếp tục sống. Hy vọng chặng đường phía trước sẽ nhẹ nhàng hơn. Với tôi như vậy là quá đủ rồi", cô bày tỏ.