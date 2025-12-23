Đột quỵ 2 lần trong 3 tháng, người phụ nữ kể trải nghiệm cận tử

Chỉ trong 3 tháng, chị Ngọc Huyền trải qua 2 lần đột quỵ, từng được bác sĩ tiên lượng “không còn cơ hội”. Từ hôn mê sâu, thở máy, chị dần quay trở lại cuộc sống bình thường.

Một ngày cuối tháng 4, khi đang dọn dẹp nhà cửa, chị Nguyễn Ngọc Huyền (sinh năm 1993, trú tại Sơn La) thấy 2 bên tai giật mạnh liên tiếp. Linh cảm có điều bất thường, chị lập tức gọi điện cho chồng. Chỉ khoảng 10 giây sau, chị rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Chị Huyền được gia đình đưa đi cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ xác định chị có chỉ số sinh tồn thấp, đồng tử giãn, xuất huyết não ở vùng cầu não. Tiên lượng ban đầu khó cứu chữa, gia đình được khuyên nên chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Trong lúc đó, dù không thể mở mắt hay cử động, chị Huyền vẫn còn ý thức và nghe rõ tiếng chồng khóc. Trước tình trạng nguy kịch, các bác sĩ cho biết nếu bệnh nhân vượt qua được đêm hôm đó, ngày hôm sau sẽ xem xét khả năng phẫu thuật.

Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, tình trạng xuất huyết não của chị Huyền được xác định là quá nặng, không thể can thiệp phẫu thuật. Chị tiếp tục được điều trị tích cực, chờ đợi cơ hội hồi phục dù rất mong manh.

Từ đây, hành trình chiến đấu với bệnh tật của chị Huyền mới thực sự bắt đầu. Những ngày tiếp theo là chuỗi thời gian điều trị, phục hồi và đối mặt với hàng loạt triệu chứng, biến chứng do cơn đột quỵ để lại. Toàn bộ chi phí điều trị tính tới thời điểm hiện tại là hơn 100 triệu đồng.

2 lần bị đột quỵ đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chị Huyền.

Giành giật sự sống

Sau 3 ngày điều trị tại khoa Đột quỵ, chị Ngọc Huyền may mắn còn cơ hội sống nhưng lại xuất hiện biến chứng suy tim và ngưng thở khi ngủ.

Sau 5-7 ngày nằm điều trị tại phòng Hồi sức tích cực, chị Huyền được rút máy thở. Tuy nhiên, cơ thể lúc này đã suy kiệt nghiêm trọng, chị không thể tự ngồi dậy.

Chia sẻ về thời điểm trước khi biến cố xảy ra, chị Huyền cho biết bản thân gần như không nhận ra dấu hiệu bất thường nào. Trước đó vài ngày, chị bị đau đầu và cho rằng nguyên nhân do thời tiết thay đổi. Từng đi khám vì tình trạng đau đầu, chị được chẩn đoán thoái hóa đốt sống cổ, nên càng không nghĩ đến khả năng đột quỵ.

Sau khi được rút máy thở, hàng loạt biến chứng nặng nề xuất hiện: rối loạn nuốt, liệt dây thanh quản, không thể giao tiếp bằng lời nói, viêm phổi, xẹp gần như hoàn toàn phổi trái, cơ thể suy kiệt, không thể đi lại.

Chị Ngọc Huyền trong những ngày nằm viện vì đột quỵ.

Từ một người phụ nữ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, chị Huyền trở thành bệnh nhân phụ thuộc hoàn toàn vào người khác trong sinh hoạt hàng ngày. Chồng chị phải cõng vợ đi vệ sinh, chăm sóc từng việc nhỏ.

“Sau hơn 2 tháng điều trị liên tục, đi qua nhiều khoa như Đột quỵ, Tim mạch, ICU, Hồi sức tích cực và Phục hồi chức năng, trải qua 108 lần lấy máu xét nghiệm và 18 lần chẩn đoán hình ảnh, tôi được xuất viện”, chị Huyền nói.

Cuộc sống sau đó là chuỗi ngày phục hồi đầy gian nan. Chị Huyền bắt đầu học lại cách thở, tập phát âm từng từ như một đứa trẻ mới tập nói, bám vào tường để tập đi từng bước nhỏ. Khi được trở về nhà tĩnh dưỡng, chồng chị luôn ở bên, trở thành chỗ dựa lớn nhất trong hành trình giành lại sự sống và khả năng tự chủ của vợ.

Đột quỵ lần 2

Cuối tháng 7, chỉ một tháng sau khi xuất viện và trở về nhà, chị Huyền tiếp tục đối mặt với cơn đột quỵ lần thứ 2. Lần này, với những trải nghiệm ám ảnh từ đợt cấp cứu trước, chị kiên quyết từ chối đặt lại máy thở và mong muốn được tự thở. Theo chị, quãng thời gian phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc từng khiến tinh thần chị rơi vào trạng thái lo âu kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý.

Kết quả chẩn đoán sau đó xác định nguyên nhân xuất huyết não là do một khối u trong não. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết thời điểm này chưa thể can thiệp ngay. Khi tình trạng sức khỏe tạm ổn định, chị Huyền được cho xuất viện, trở về nhà theo dõi và chờ khoảng 6 tháng để tái khám, từ đó mới cân nhắc các phương án điều trị tiếp theo như xạ trị hoặc phẫu thuật.

Sau lần đột quỵ thứ 2, nhiều biến chứng cũ tiếp tục tái phát. Chị Huyền bị rối loạn nuốt, khả năng phát âm bị ảnh hưởng, không thể nói tròn tiếng. Đến nay, chị vẫn nói ngọng, ăn uống chậm chạp, bước chân còn yếu và dễ mệt. Dù vậy, mỗi ngày chị đều kiên trì tập luyện, tập đi, tập nói, từng chút một để cải thiện thể trạng.

Chị Ngọc Huyền đang cố gắng từng ngày để trở lại cuộc sống bình thường.

Nhìn lại những biến cố liên tiếp, chị Huyền thừa nhận đã có thời điểm vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, khi mọi thứ dần đi qua, chị nhận ra bản thân mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ.

Chị Huyền cũng khuyên các bạn trẻ nếu thấy các dấu hiệu của bệnh đột quỵ như cảm giác tê bì hoặc yếu liệt đột ngột một bên mặt, tay hoặc chân; miệng méo, nói ngọng, nói khó, không hiểu lời người khác; hoa mắt, chóng mặt, mất thăng bằng, đi đứng loạng choạng; đau đầu dữ dội bất thường, cơn đau đến nhanh thì nhất định không được chủ quan mà cần đi khám ngay lập tức.

Hiện tại, chị Huyền đã ra viện được 4 tháng, tự tập các bài tập nhẹ nhàng như dưỡng sinh, đi lại và làm một số việc nhà.

“Tôi chưa bao giờ xem mình là người bất hạnh. Điều quan trọng nhất giúp tôi vượt qua bệnh tật là tình yêu thương, sự kiên trì đồng hành của gia đình”, chị nói.