Ảnh Công Phượng, Văn Toàn dự đám cưới Đức Huy nhận 'bão like'

|
Ngày 14/3, hôn lễ của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) được tổ chức tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng. Trong ngày vui của cặp đôi, nhiều cầu thủ và WAG quen thuộc của làng bóng đá Việt đã có mặt để chúc mừng. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.
|
Trên trang cá nhân, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đăng tải khoảnh khắc chụp cùng cô dâu - chú rể kèm lời chúc: "Mãi hạnh phúc anh chị nha". Anh đi cùng con trai Đỗ Duy Minh. Trong đoạn video được chia sẻ, Duy Mạnh dắt tay con trai bước lên sân khấu, đảm nhận nhiệm vụ mang nhẫn cưới trao cho cô dâu chú rể. Ảnh: Đỗ Duy Mạnh/Facebook.
|
Hôn lễ cũng có sự góp mặt của cặp đôi Vũ Văn Thanh và bạn gái Trần Bích Hạnh. Trên Instagram cá nhân, Bích Hạnh chia sẻ hình ảnh chụp cùng bạn trai trước rạp cưới với dòng trạng thái: "Đám cưới nhà Lông - Tạt". Nàng WAG lựa chọn áo dài cách tân, mang lại vẻ nữ tính, dịu dàng. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
|
Trong khi đó, Văn Thanh diện áo polo màu xám phối cùng quần âu màu kem sáng. Ngoài ra, nam hậu vệ cũng chia sẻ thêm hình ảnh chụp cùng trung vệ Quế Ngọc Hải, Dương Thanh Hào và cầu thủ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: Vũ Văn Thanh/Facebook.
|
Trong ngày vui của Đức Huy, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng chia sẻ hình ảnh chụp chung với đồng đội thân thiết Nguyễn Công Phượng. Cả hai đều mặc áo sơ mi tay ngắn họa tiết nhẹ nhàng, theo phong cách casual thanh lịch. Đây cũng là hình ảnh công khai hiếm hoi của Công Phượng và dàn cầu thủ lứa Thường Châu 2018, đang nhận về "bão like" từ người hâm mộ. Ảnh: Nguyễn Văn Toàn/Facebook.
|
Đám cưới của Đức Huy - Huyền Trang cũng gây chú ý khi trong đoàn rước dâu xuất hiện chiếc siêu xe Rolls‑Royce màu trắng. Trong ngày vui, cô dâu diện váy cưới dáng công chúa với phần tùng váy xòe rộng, phủ ren tinh xảo. Chú rể lựa chọn bộ vest xanh đậm kết hợp áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu. Ảnh: Dương Trọng Quý/Facebook.
Sau tiệc cưới tại quê nhà, Huyền Trang và Đức Huy sẽ tiếp tục đãi tiệc tại Hà Nội vào ngày 22/3. Trước đó, ngày 27/2, cặp đôi đã tổ chức lễ ăn hỏi tại tư gia nhà gái ở Phú Thọ. Trong buổi lễ, cả hai diện áo dài truyền thống với tông màu trắng và đỏ. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
Phạm Đức Huy (sinh năm 1995) và Nguyễn Huyền Trang (sinh năm 1993) là một trong những cặp cầu thủ - WAG được chú ý của bóng đá Việt Nam. Hai người công khai mối quan hệ từ tháng 12/2024. Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
|
Tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn nửa kia trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Khi thông báo tin vui, anh hài hước chia sẻ: "Đùa tí thôi mà gật đầu thật. Xin lỗi anh em, từ nay đội hình thiếu một trụ cột. Đơn hàng đã chốt". Ảnh: Nguyễn Huyền Trang/Facebook.
