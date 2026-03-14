Cầu thủ Đức Huy và MC Mù Tạt cưới

Sau lễ ăn hỏi cuối tháng 2, cầu thủ Đức Huy và MC Huyền Trang (Mù Tạt) tổ chức hôn lễ tại nhà chú rể ở Hải Phòng.

Hình ảnh Đức Huy và Huyền Trang trong ngày cưới.

Ngày 14/3, hôn lễ của cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Mù Tạt (Nguyễn Huyền Trang) được tổ chức tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng. Đám cưới gây chú ý với sự xuất hiện của chiếc siêu xe Rolls-Royce trong đoàn rước dâu.

Theo những hình ảnh được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội, cô dâu Huyền Trang xuất hiện trong chiếc váy cưới dáng công chúa với phần tùng váy xòe rộng, phủ ren tinh xảo. Trong khi đó, chú rể diện bộ vest xanh đậm kết hợp áo sơ mi trắng và cà vạt tối màu.

Trong một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tại lễ cưới, nữ MC bước vào không gian tổ chức trong sự dìu dắt của cha. Hai bên lối đi là người thân và quan khách cổ vũ. Khi tiến gần sân khấu, cha cô dâu trao tay con gái cho chú rể trước khi nghi thức chính thức diễn ra.

Đức Huy đón cô dâu Huyền Trang về Hải Phòng.

Trước đó, lễ ăn hỏi của cặp đôi diễn ra sáng 27/2 tại nhà gái ở Phú Thọ.

Đức Huy và Huyền Trang quen biết khi cùng tham gia một chương trình thể thao. Cả hai bắt đầu tìm hiểu nhau từ cuối năm 2024. Đến dịp Tết Nguyên đán, khán giả phát hiện nhiều dấu hiệu cho thấy cặp đôi đang hẹn hò.

Tháng 3 cùng năm, họ công khai mối quan hệ bằng bộ ảnh mang phong cách Ả Rập, sau đó thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau trên mạng xã hội. Cuối tháng 11/2025, Đức Huy cầu hôn bạn gái tại N Seoul Tower ở Seoul (Hàn Quốc).

Phạm Đức Huy sinh năm 1995, quê tại Hải Phòng. Trong sự nghiệp, anh từng thi đấu cho CLB Hà Nội, CLB Nam Định và từ giữa mùa giải 2024-2025 chuyển sang khoác áo CLB Bình Định.

Anh từng cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại Giải vô địch U23 châu Á 2018, đồng thời vô địch AFF Cup 2018 cùng Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Ở cấp câu lạc bộ, anh đã 5 lần đăng quang V.League, trong đó 4 lần cùng CLB Hà Nội và một lần trong màu áo Nam Định.

Huyền Trang, sinh năm 1993, được biết đến với biệt danh Mù Tạt. Cô là MC quen thuộc của chương trình Bữa trưa vui vẻ cùng nhiều chương trình giải trí trên truyền hình của VTV.

Trước khi theo đuổi công việc dẫn chương trình, Huyền Trang từng tham gia Miss Teen 2009 và giành giải Icon Phong cách - HHT Icon 2009. Ngoài ra, cô cũng tham gia một số phim sitcom và phim truyền hình như Mê cung, 11 tháng 5 ngày và Biệt dược đen.