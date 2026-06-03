Khoai Lang Thang vướng tranh cãi

Được cho "thả tim" bình luận gây chia rẽ với vlogger Kẻ Du Mục, Khoai Lang Thang đang thu hút sự chú ý và tranh cãi trên mạng xã hội.

Khoai Lang Thang vướng ồn ào với vlogger Kẻ Du Mục. Ảnh: Khoai Lang Thang/Facebook.

Sự việc bắt nguồn từ một bài đăng trên nền tảng Threads của vlogger Kẻ Du Mục hôm 30/5.

Dưới phần bình luận, một người hâm mộ của anh để lại bình luận khen ngợi song có nhắc đến YouTuber Khoai Lang Thang với hàm ý so sánh: "Tui xem video của bạn suốt! Tui thích vibe (năng lượng - PV) của bạn và cách bạn trải nghiệm hơn Khoai Lang Thang. Không có chuẩn mực nào so sánh cả, chỉ là tui thích cách của bạn hơn thôi! Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và ra nhiều video hơn nữa nhé!”.

Phản hồi bình luận này, Kẻ Du Mục bày tỏ anh không muốn có sự so sánh với ai: "Cảm ơn bạn, mình chỉ là một người đi vòng quanh thế giới, làm kênh vừa để chia sẻ câu chuyện, vừa kiếm lại tiền chi phí du lịch thôi, chứ không muốn so sánh hay hơn thua với mấy bạn content creators (nhà sáng tạo nội dung - PV). Mình không muốn chỉ đi để làm nội dung hay dấn thân quá mức vào làm nội dung mà quên mất xuất phát điểm của mình: ‘Mình chỉ là một người đi vòng quanh thế giới’”.

Tiếp đó, người hâm mộ này vẫn bày tỏ sự yêu thích dành cho Kẻ Du Mục, thậm chí nói anh "hơn hẳn". Bình luận này cũng được Kẻ Du Mục "thả tim".

Điều này nhanh chóng bị một số người khác bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng dù tài khoản người hâm mộ nói không so sánh nhưng liên tục thể hiện điều ngược lại, có ý hạ bệ Khoai Lang Thang.

Kẻ Du Mục là cái tên nổi tiếng với hơn 10 năm làm vlog du lịch. Ảnh: Kẻ Du Mục/Facebook.

Căng thẳng leo thang khi một tài khoản cho rằng Kẻ Du Mục cố tình giữ lại các bình luận công kích Khoai Lang Thang, xóa/ẩn các bình luận phản biện, bênh vực.

Đáng nói, Kẻ Du Mục phát hiện Khoai Lang Thang "thả tim" một trong những bình luận của tài khoản kích động này, có nội dung: "Comment của bé này nè. Không ẩn chứ là gì”. Tuy nhiên sau đó, Khoai Lang Thang đã hủy lượt thả tim này.

Đến chiều 3/6, Kẻ Du Mục có bài đăng mới nhất lên tiếng về vụ việc, bày tỏ mong muốn không bị kéo vào những ồn ào tương tự kèm theo một số ảnh chụp tin nhắn và bình luận. Trong đó đáng chú ý, ở ảnh chụp đoạn tin nhắn của Kẻ Du Mục và một người quen, được anh chia sẻ, Kẻ Du Mục đồng tình với suy đoán cho rằng tài khoản kích động và Khoai Lang Thang là cùng một người.

Anh cũng cho biết không có lý do gì để xóa/ẩn bình luận vì thậm chí chưa đọc cuộc tranh luận giữa các tài khoản trên hay biết đó là những ai.

Nam vlogger cũng bày tỏ bản thân luôn xem xét mọi việc theo lý trí và logic thay vì cảm giác, đồng thời làm nội dung để kiếm thêm thu nhập chứ không muốn hơn thua ai.

Trong khi đó, Khoai Lang Thang cũng lên tiếng bằng một bình luận dưới bài đăng của Kẻ Du Mục. Anh xác nhận có thả tim bình luận được Kẻ Du Mục nhắc đến vì khi đó chỉ thấy các bình luận công kích mình và so sánh nhằm tạo tranh cãi. Đến khi xem mục "phản hồi", anh mới phát hiện có nhiều bình luận khác bị ẩn.

Khoai Lang Thang cũng cho rằng bài đăng chụp màn hình, phân tích, suy đoán của Kẻ Du Mục có thể khiến cả hai bị cuốn vào "drama". Anh cũng thanh minh rằng chỉ cần tìm tên mình trên mạng là đã có thể thấy bài viết, chứ không cần vào trang cá nhân của Kẻ Du Mục để "soi" như nam vlogger suy đoán.

Sau đó, tài khoản người hâm mộ của Kẻ Du Mục, người có bình luận được cho so sánh "gây war" ban đầu, cũng lên tiếng xin lỗi cả hai vlogger, cho biết mình không có ý công kích hay dìm hàng ai.

Hiện, sự việc vẫn thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên Threads bởi Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục đều là các vlogger du lịch nổi tiếng, đông người theo dõi.

Khoai Lang Thang (tên thật: Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là một trong những nhà sáng tạo nội dung du lịch nổi bật trên mạng xã hội với hơn 3,3 triệu người đăng ký trên YouTube và khoảng 4,1 triệu người theo dõi trên Facebook. Anh được yêu mến nhờ lối nói chuyện gần gũi, vui vẻ, thường quay video về văn hóa, ẩm thực địa phương.

Kẻ Du Mục (tên thật: Phan Thanh Quốc, sinh năm 1992) cũng là cái tên quen thuộc trong cộng đồng mê xê dịch. Anh từng đến hơn 50 quốc gia, chủ yếu với phong cách du lịch bụi, khám phá văn hóa các nước.