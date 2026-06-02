'Nữ golf thủ quyến rũ nhất thế giới' trở lại sau bê bối gian lận

Từng nhận hàng chục nghìn tin nhắn công kích sau cáo buộc gian lận, Paige Spiranac vẫn chọn trở lại giải đấu golf với quỹ thưởng kỷ lục 4 triệu USD.

Spiranac gây chú ý khi trở lại mùa giải Internet Invitational năm nay. Ảnh: @_paige.renee.

Paige Spiranac, được gọi là "golf thủ quyến rũ nhất thế giới", sẽ trở lại tham dự giải đấu golf Internet Invitational 2026, bất chấp những tranh cãi và làn sóng chỉ trích dữ dội mà cô từng đối mặt ở mùa giải trước, theo New York Post.

Internet Invitational là giải đấu golf do Barstool Sports và Bob Does Sports tổ chức. Năm ngoái, đội của Spiranac tiến vào trận chung kết nhưng để thua ở hố golf thứ 18.

Tuy nhiên, màn trình diễn của đội cô sau đó vấp phải nhiều tranh cãi. Spiranac bị cáo buộc gian lận liên quan đến một tình huống trên sân. Sau khi đồng đội của cô đánh bóng vào khu vực cỏ rậm (rough), máy quay ghi lại cảnh cô dùng tay ép phần cỏ phía trước vị trí bóng nằm.

Nhiều người chơi golf cho rằng hành động này vi phạm Điều 8 trong luật golf, quy định người chơi phải đánh bóng theo đúng điều kiện hiện có trên sân và không được thay đổi môi trường xung quanh để tạo lợi thế.

Trước những chỉ trích, Spiranac thừa nhận mình đã mắc sai lầm nhưng khẳng định đó hoàn toàn không phải hành vi cố ý.

"Tôi rất xấu hổ vì không biết quy định này. Tôi chưa bao giờ cố tình gian lận. Trong suốt nhiều năm chơi golf, tôi chưa từng bị cáo buộc gian lận. Có rất nhiều máy quay hướng vào tôi lúc đó. Việc công khai gian lận trước mặt nhiều người như vậy sẽ là điều vô lý. Tôi đã phạm sai lầm, giờ tôi hiểu đó là một lỗi vi phạm luật và sẽ không bao giờ lặp lại nữa", cô chia sẻ trên Instagram vào thời điểm đó.

Sau giải đấu, Spiranac gần như biến mất khỏi mạng xã hội trong khoảng 2 tuần vì phải hứng chịu làn sóng công kích dữ dội từ cộng đồng mạng.

Cô cho biết đây là đợt quấy rối nghiêm trọng nhất trong hơn 10 năm hoạt động trước công chúng. Nữ golf thủ tiết lộ cô nhận được hàng chục nghìn lời đe dọa, bao gồm cả những tin nhắn mang tính đe dọa đến tính mạng và xúc phạm cá nhân nghiêm trọng. Mức độ quấy rối khiến cô và đội ngũ từng phải cân nhắc các biện pháp bảo vệ pháp lý.

Giải đấu cũng gây chú ý khi nâng tổng giá trị giải thưởng từ 1 triệu USD lên 4 triệu USD , tức gấp 4 lần mùa giải trước. Ban tổ chức hiện chưa công bố thời gian và địa điểm thi đấu chính thức. Tuy nhiên, sự kiện dự kiến tiếp tục quy tụ 48 người tham gia như năm ngoái.