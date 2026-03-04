'Nữ golf thủ quyến rũ nhất thế giới' trả giá đắt vì quá nổi tiếng

Nữ golfer kiêm Influencer nổi tiếng Paige Spiranac tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi chia sẻ thẳng thắn về hành trình đối mặt với sự yêu, ghét của công chúng.

Paige là một trong số nữ golfer được mệnh danh quyến rũ nhất thế giới. Ảnh: _paige.renee/Instagram.

Đầu tháng 3, Paige Spiranac (31 tuổi, nữ golf thủ gắn liền với hình ảnh quyến rũ) thẳng thắn trả lời câu hỏi của người hâm mộ trên Instagram về sự nghiệp Influencer sau khi giải nghệ.

Paige nói rằng cô đã phải tìm đến liệu pháp tâm lý (therapy) để giữ cân bằng cuộc sống sau nhiều năm liên tục bị soi xét vì phong cách cá nhân khác biệt trong giới golf.

Mặc dù sự nghiệp Influencer đã mang lại cho cô khối tài sản ròng ước tính khoảng 3 triệu bảng Anh (tương đương hơn 100 tỷ đồng ), Paige thừa nhận rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.

Hình tượng gợi cảm mà Paige xây dựng giúp cô thu hút hơn 4 triệu người theo dõi, nhưng đồng thời cũng vấp phải không ít ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng cô "dựa vào ngoại hình để nổi tiếng", trong khi nhiều người khác đánh giá cao cách cô giúp golf trở nên dễ tiếp cận hơn với giới trẻ.

Paige thừa nhận bản thân từng bị tổn thương vì những bình luận tiêu cực, đặc biệt là khi bị đánh giá sai về năng lực chuyên môn hoặc bị công kích cá nhân.

Hình tượng golfer quyến rũ khiến Paige bị hoài nghi tài năng. Ảnh: _paige.renee/Instagram.

"Có những ngày tôi cảm thấy mình may mắn, nhưng cũng có những lúc sự soi mói và những bình luận tiêu cực khiến tôi kiệt sức", cô nói.

Nữ Influencer cho biết cô đã tìm đến trị liệu tâm lý để học cách đối diện với áp lực dư luận. Cô giải thích rằng việc trị liệu đang giúp cô học cách tách biệt giá trị bản thân khỏi những con số trên mạng xã hội và những ý kiến của người lạ.

"Thật khó để không để tâm đến những bình luận tiêu cực khi bạn nhận được hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày. Trị liệu giúp tôi có được những công cụ để xử lý điều đó và tập trung vào những gì thực sự quan trọng", Paige nói.

Cô chia sẻ rằng mạng xã hội có thể mang lại cơ hội lớn, nhưng cũng dễ tạo ra môi trường độc hại nếu không biết cách tự bảo vệ mình. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, cô chọn tập trung vào cộng đồng ủng hộ và những dự án mang lại giá trị tích cực.

Golfer 31 tuổi nhấn mạnh rằng việc chăm sóc sức khỏe tinh thần không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà là cách để duy trì sự bền vững trong sự nghiệp dài hạn.

Bất chấp những thử thách về tâm lý, Paige vẫn tiếp tục là người dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Gần đây, cô đã ra mắt dòng sản phẩm riêng và tiếp tục cộng tác với các thương hiệu lớn trong làng golf.

Hiện tại, Paige Spiranac không chỉ là một golfer mà còn là gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch quảng cáo, tham gia bình luận thể thao và tổ chức các hoạt động liên quan đến golf dành cho người mới bắt đầu.