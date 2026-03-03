'Trăng máu' tối nay, TP.HCM xem ở đâu đẹp nhất?

Đêm nay, người yêu thiên văn tại Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, hay còn gọi là "trăng máu".

Người dân TP.HCM có thể chiêm ngưỡng "trăng máu" tối nay. Ảnh: Quang Anh.

Dữ liệu của Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) ngày 3/3 cho thấy Mặt Trăng sẽ đi vào vùng bóng tối sâu nhất (umbra) của Trái Đất, tạo nên màu đỏ sẫm đặc trưng. Hiện tượng này được gọi là "trăng máu" do ánh sáng Mặt Trời khi đi qua khí quyển Trái Đất bị tán xạ, chỉ còn lại các bước sóng đỏ chiếu tới bề mặt Mặt Trăng.

Xem "trăng máu" ở đâu tại TP.HCM?

Tại TP.HCM, Mặt Trăng được cho sẽ mọc vào khoảng 17 giờ 58 phút. Khi vừa nhô lên khỏi đường chân trời phía đông, Mặt Trăng đã gần như chìm hoàn toàn trong bóng tối Trái Đất. Pha toàn phần, thời điểm Mặt Trăng chuyển đỏ rõ rệt nhất, diễn ra vào khoảng 18 giờ và kéo dài gần một giờ. Toàn bộ hiện tượng kết thúc sau 19 giờ.

Do nguyệt thực diễn ra đúng vào thời điểm Mặt Trăng vừa mọc, người quan sát tại Việt Nam sẽ không thấy toàn bộ quá trình từ đầu, nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn giai đoạn "trăng máu", nếu bầu trời quang đãng.

Diễn biến nguyệt thực toàn phần tại Hà Nội hồi tháng 9/2025 được xử lý qua phần mềm ghép ảnh. Ảnh: Quang Anh.

Đây là lần nguyệt thực toàn phần đáng chú ý trong năm 2026 và theo các chuyên trang thiên văn quốc tế, phải đến cuối năm 2028 mới có một lần tương tự có điều kiện quan sát thuận lợi tại khu vực châu Á.

Để có trải nghiệm ngắm "trăng máu" trọn vẹn nhất, việc lựa chọn địa điểm đóng vai trò quyết định đến chất lượng quan sát. Tại một đô thị có mật độ xây dựng cao như TP.HCM, người dân nên ưu tiên những khu vực có tầm nhìn thoáng đãng về phía Đông, nơi Mặt Trăng bắt đầu hành trình của mình trên bầu trời đêm.

Khu vực Công viên hầm Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức): Đây được coi là "tọa độ vàng" của giới nhiếp ảnh thiên văn. Với không gian rộng mở và tầm nhìn trực diện qua sông Sài Gòn, bạn không chỉ quan sát được hiện tượng mà còn có thể ghi lại những khung hình nghệ thuật khi Mặt Trăng máu xuất hiện cạnh các biểu tượng kiến trúc như Bitexco hay Landmark 81.

Khu vực Cầu Ánh Sao và Hồ Bán Nguyệt (phường Tân Hưng): Đối với những gia đình hoặc nhóm bạn muốn kết hợp dạo mát và ngắm cảnh, đây là lựa chọn hàng đầu. Hệ thống chiếu sáng tại đây thường được điều chỉnh phù hợp, giúp giảm thiểu độ chói, tạo điều kiện tốt hơn để mắt thích nghi với bóng tối khi quan sát Trăng.

Các không gian tầng thượng (Rooftop): Nếu không muốn di chuyển xa, các quán cà phê hoặc bãi đỗ xe trên cao tại các tòa nhà trung tâm như phường Sài Gòn, phường Bàn Cờ... là phương án tối ưu để tránh bị che khuất bởi các khối nhà cao tầng.

Lưu ý

Khác với Nhật thực, hiện tượng đòi hỏi kính lọc chuyên dụng để bảo vệ võng mạc, Nguyệt thực hoàn toàn an toàn để quan sát trực tiếp bằng mắt thường trong thời gian dài. Tuy nhiên, để thực sự tận hưởng vẻ đẹp của kỳ quan này, bạn cần lưu ý những khía cạnh kỹ thuật:

Sử dụng thiết bị hỗ trợ: Dù có thể nhìn bằng mắt thường, một chiếc ống nhòm (loại 7x50 hoặc 10x50) hoặc kính thiên văn phổ thông sẽ mang lại trải nghiệm khác biệt hoàn toàn. Bạn sẽ thấy rõ các miệng hố va chạm (crater) trên bề mặt và màu sắc Mặt Trăng.

Kỹ thuật chụp ảnh bằng điện thoại và máy ảnh: Đối với điện thoại thông minh, hãy sử dụng chân đế (tripod) để cố định thiết bị, tránh tình trạng rung nhòe khi chụp trong điều kiện thiếu sáng. Hãy tắt chế độ đèn flash, giảm độ sáng (exposure) thủ công và sử dụng chế độ "Night Mode" hoặc "Pro Mode" để bắt được sắc đỏ trung thực nhất. Với máy ảnh DSLR hoặc Mirrorless, một ống kính tiêu cự dài (telephoto) từ 200 mm trở lên sẽ giúp bạn thu phóng được chi tiết bề mặt Trăng một cách ấn tượng.

Yếu tố thời tiết và môi trường: Đây là biến số quan trọng nhất. Ngay cả khi tính toán chính xác thời gian, một dải mây dày hoặc mưa rào bất chợt cũng có thể làm hỏng kế hoạch. Người dân nên cập nhật các ứng dụng dự báo thời tiết theo thời gian thực (như Windy hoặc AccuWeather). Ngoài ra, hãy dành ít nhất 15-20 phút để mắt thích nghi với bóng tối trước khi bắt đầu quan sát chính thức; việc nhìn vào màn hình điện thoại quá sáng sẽ làm giảm khả năng cảm nhận các chi tiết mờ ảo của Mặt Trăng khi đi sâu vào vùng bóng tối.

