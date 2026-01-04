Choáng ngợp cảnh 'siêu trăng sói' lướt trên tháp truyền hình Đà Lạt

Một nhiếp ảnh gia địa phương "săn" thành công cảnh siêu trăng đầu tiên năm 2026 đi qua tháp truyền hình Đà Lạt. Bức ảnh khiến người xem sửng sốt vì kích thước, độ tròn của trăng.

Siêu trăng chụp từ hướng Nhà thờ An Bình. Ảnh: Sam Sam.

18h15 ngày 3/1, anh Sam Sam kê giá đỡ, hoàn tất lắp ống lens 150-600 mm vào máy ảnh, sau đó lặng lẽ ngồi đợi trước cổng Nhà thờ An Bình trên đường Triệu Việt Vương (Đà Lạt).

Ánh chiều muộn ở "thành phố mộng mơ" buông xuống rất nhanh, phủ lên con dốc trước nhà thờ một gam màu xanh xám se lạnh. Giữa không gian tĩnh lặng, anh chăm chú dõi mắt về phía đồi Robin, nơi đặt tháp truyền hình Đà Lạt mới.

Với kinh nghiệm nhiều năm "săn" siêu trăng, anh cho rằng hướng đồi Robin là vị trí thông thoáng để chụp trăng, đồng thời gắn với công trình mới biểu tượng của Đà Lạt.

"15 phút chờ đợi trăng trồi từ chân lên đỉnh tháp có lẽ là khoảnh khắc hồi hộp nhất trong số những lần 'săn' siêu trăng của tôi", anh Sam Sam nói với Tri Thức - Znews.

Khoảnh khắc "siêu trăng sói" trồi từ chân lên đỉnh tháp. Ảnh: Sam Sam.

Theo anh Sam, quá trình săn trăng với anh không chỉ là bấm máy đúng khoảnh khắc, mà bắt đầu từ nhiều giờ trước đó. Anh đã khảo sát địa điểm từ ban ngày, căn chỉnh góc chụp để khi trăng lên, ăng-ten thu phát sóng có thể trở thành tiền cảnh vừa đủ, không che khuất nhưng cũng không quá rời rạc.

Thời tiết Đà Lạt vốn thất thường, mây mù có thể kéo đến bất cứ lúc nào, khiến người săn trăng phải kiên nhẫn chờ đợi trong tâm thế sẵn sàng hụt hẫng.

Khi bầu trời chuyển dần sang màu tím sẫm, không khí lạnh rõ rệt hơn, anh Sam Sam vẫn ngồi im, thi thoảng kiểm tra lại thông số máy, lau nhẹ ống kính vì hơi sương bắt đầu bám. Khoảnh khắc mặt trăng ló dạng luôn đến rất chậm.

Siêu trăng trên ăng-ten tháp truyền hình Đà Lạt. Ảnh: Sam Sam.

Từ một vệt sáng mờ phía sau rặng đồi, "siêu trăng sói" dần hiện lên tròn đầy, ánh sáng vàng nhạt nổi bật trên nền trời cao nguyên.

Đó là lúc mọi chờ đợi được đền đáp. Anh nhanh chóng bấm máy liên tục, giữ nhịp thở đều để không làm rung khung hình. Trong vài phút ngắn ngủi, khi trăng còn thấp và to hơn bình thường, anh Sam cho biết bản thân vui mừng vì "bắt trúng" khoảnh khắc mà thiên nhiên ban tặng.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), trăng tròn đầu tiên của năm 2026 có tên gọi là siêu trăng sói, diễn ra khi mặt trăng ở vị trí cận điểm, vị trí gần Trái Đất nhất trên quỹ đạo.

Lý giải về tên gọi này, trang Time and Date cho biết ở phương Tây, trăng xuất hiện vào tháng 1 thường được gọi là "trăng sói". Bởi người dân sinh sống gần các cánh rừng sẽ nghe tiếng sói hú nhiều hơn bình thường.