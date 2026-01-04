Huỳnh Anh Tuấn dùng AI thay giọng nói trong clip nấu ăn

Khả năng nói chưa hồi phục sau đột quỵ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đã sử dụng AI để lồng tiếng trong các nội dung ẩm thực đăng trên mạng xã hội.

Trong các video nấu ăn đăng trên fanpage và kênh TikTok, YouTube thời gian gần đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn đính kèm dòng chú thích: "Video sử dụng 100% công nghệ AI tạo giọng nói tương đồng với giọng nói thật của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn".

Theo đó, do giọng nói chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt điều trị đột quỵ, diễn viên sinh năm 1968 phải nhờ đến công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tạo âm thanh.

Trong phần mở đầu vlog nấu ăn, nam diễn viên tương tác cùng người quản lý, tuy nhiên ông chưa thể phát âm bình thường, chỉ có thể nói một vài từ ngắn gọn nhưng không rõ.

Nam diễn viên trở lại với các vlog nấu ăn nhưng chưa thể nói chuyện bình thường.

Ngay sau đó là phần lồng tiếng trình bày các quy trình nấu nướng, được thực hiện bởi AI. Nhờ công nghệ, âm thanh lồng tiếng có nét tương đồng với giọng thật của nam diễn viên, nhưng không thể giống hoàn toàn.

Những người theo dõi bày tỏ thông cảm trước tình trạng của nam diễn viên, đồng thời bình luận khích lệ, chúc ông sẽ sớm hồi phục hoàn toàn. Bên cạnh đó, một số "fan cứng" nói vui rằng video giọng AI kém hấp dẫn khi thiếu tiếng cười "ha ha" hào sảng, đặc trưng của Huỳnh Anh Tuấn.

Tháng 9/2025, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn tái xuất sau nhiều tháng điều trị đột quỵ tim và não. Dù tay phải chưa linh hoạt và khả năng nói còn hạn chế, ông vẫn kiên nhẫn tự pha bột, nhồi nguyên liệu để thực hiện clip nấu ăn.

Nam diễn viên từng chia sẻ vào tháng 6 bản thân bất ngờ bất tỉnh và được đưa vào viện cấp cứu, với tiên lượng sống sót chỉ 20%. Sự hồi phục của Huỳnh Anh Tuấn khiến nhiều khán giả, người hâm mộ thở phào.

Tháng 10 cùng năm, diễn viên xuất hiện tươi tắn, đi lại không còn khó khăn, cho thấy sức khỏe đã cải thiện nhưng gầy đi trông thấy. Theo quản lý khi đó, nam diễn viên đã có thể trò chuyện bình thường, nhưng chưa nói rõ ràng, lưu loát.

Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968, được khán giả biết đến qua các dự án phim ảnh, nổi bật như Em và Michael, Đất khách, Những đứa con thành phố, Công tử Bạc Liêu, Hương phù sa hay Cao thủ ẩn danh...

Ông được dân mạng ủng hộ khi lập kênh chuyên về ẩm thực. Những món ăn độc đáo, đặc sản địa phương được diễn viên chế biến thu hút hàng chục triệu lượt theo dõi trên TikTok. Phong cách hài hước, bình dị của ngôi sao phim ảnh cũng nhận về nhiều lời khen.