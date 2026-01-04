Kiếp nạn của nhà hàng TQ khi khách đăng clip chó ăn trên đĩa

Sau khi clip thực khách cho chó cưng ăn trực tiếp trên đĩa, nhà hàng phải đóng cửa 3 ngày để khử trùng, thay toàn bộ bát đĩa và cho biết sẽ khởi kiện cô gái ra tòa.

Vụ việc được cho là đã xảy ra tại một chi nhánh của Nanmen Hotpot, thương hiệu nhà hàng lẩu kiểu Bắc Kinh ở thủ đô Trung Quốc vào ngày 16/12/2025, SCMP đưa tin.

Trong video được ghi lại, người phụ nữ để chó cưng của mình ăn thẳng đồ ăn từ trên đĩa dùng phục vụ cho khách.

"Tôi không biết món thịt cừu cuộn này có vị như thế nào nữa vì chó của tôi đã ăn hết rồi. Đĩa giờ trống trơn. Tôi phải khen chú chó của mình thế nào đây, thật giỏi quá", người phụ nữ nói trong video.

Clip nhanh chóng lan truyền và gây nên làn sóng giận dữ trên mạng xã hội.

Chú chó ăn trên đĩa khiến nhà hàng lẩu phải đóng cửa 3 ngày, thay toàn bộ bát đĩa.

Đến ngày 18/12, nhà hàng cho biết họ đã phải đóng cửa chi nhánh để khử trùng kỹ lưỡng sau khi xem được video. Theo đó, chi nhánh kể trên đã tạm nghỉ 3 ngày, toàn bộ bát đĩa cùng dụng cụ ăn uống đều phải thay mới.

Quán ăn cũng hứa sẽ cải thiện công tác quản lý để tránh sự việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Bên cạnh đó, đại diện thương hiệu cam kết bồi thường cho tất cả khách hàng đã dùng bữa tại chi nhánh nơi xảy ra sự việc từ ngày 16 đến 18/12.

Đối với người phụ nữ đã cho chó ăn trên đĩa phục vụ khách, nhà hàng cho biết sẽ khởi kiện để cô phải chịu trách nhiệm.

Vụ nữ thực khách để chó ăn trên đĩa của nhà hàng cách đây không lâu từng khiến dư luận bất bình.

Trước đó không lâu, một nữ thực khách khác ở tỉnh Giang Tô cũng gây bức xúc khi cho chó chihuahua 2 tháng tuổi của mình ăn trực tiếp từ đĩa tại nhà hàng thân thiện với thú cưng. Nhà hàng đã phải thay thế toàn bộ đĩa và yêu cầu khách hàng bồi thường cho thiệt hại của họ.

Nhà hàng cho biết sau sự việc sẽ yêu cầu khách hàng nhốt thú cưng vào lồng khi dùng bữa.

Theo chuyên gia y tế, nước bọt của chó và mèo có thể chứa các loại vi trùng gây hại, trong trường hợp xấu nhất có thể dẫn đến tử vong.

Giữa bối cảnh thị trường thú cưng phát triển bùng nổ ở Trung Quốc, ngày càng nhiều nhà hàng và cơ sở thương mại thân thiện với động vật xuất hiện ở các thành phố.

Hai vụ việc mới đây đã dẫn đến căng thẳng giữa những người yêu thú cưng và những thực khách coi trọng vấn đề vệ sinh.

"Tôi sẽ không đến những nhà hàng cho phép mang theo thú cưng vì tôi sợ phải dùng chung bát đĩa với chúng", "Tôi không chắc liệu việc mở nhà hàng thân thiện với thú cưng có phải là một ý tưởng hay hay không khi mà một số chủ nuôi không biết cách kỷ luật thú cưng của mình hoặc chính bản thân họ" - dân mạng chia sẻ quan điểm.

Giáo sư Ye Lin, thuộc Trường Luật Đại học Nhân dân Trung Quốc, đã nói với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào năm ngoái rằng các quy định ở một số thành phố, chẳng hạn như Bắc Kinh và Thượng Hải, cấm chó vào nhà hàng và các nhà hàng thân thiện với thú cưng cho phép chó vào về cơ bản là bất hợp pháp.

Các nhà hàng Trung Quốc cũng bị cấm cung cấp cho khách hàng dụng cụ ăn uống chưa được làm sạch hoặc khử trùng hoàn toàn.

Mới đây, một tòa án Trung Quốc đã ra phán quyết yêu cầu cha mẹ của hai thiếu niên gây ra vụ tiểu tiện vào nồi lẩu tại một cửa hàng Haidilao phải bồi thường 2,2 triệu nhân dân tệ ( 310.000 USD ) cho chuỗi nhà hàng này. Số tiền trên bao gồm chi phí thay thế bát đĩa, phí vệ sinh và thiệt hại về uy tín thương hiệu.