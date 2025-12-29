Khách Trung Quốc say xỉn, lao vào sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội

Trong lúc chờ thanh toán hóa đơn, người đàn ông Trung Quốc say rượu có hành vi không đúng mực với chị Phượng, khiến chị rơi vào trạng thái sốc, ảnh hưởng tinh thần.

Nam thực khách Trung Quốc sàm sỡ nữ chủ quán ăn ở Hà Nội Trong lúc chờ thanh toán, người đàn ông Trung Quốc say xỉn bất ngờ nhào tới ôm nữ chủ quán, khiến nhiều người có mặt phải can ngăn.

Chiều 29/12, chị Trần Thị Phượng, chủ quán đồ ăn Trung Quốc trên đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Láng Hạ, Hà Nội), vẫn chưa hết sốc khi nhớ lại sự việc xảy ra tại cơ sở kinh doanh của mình vài hôm trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phượng cho hay khoảng vào khoảng 23h tối 26/12, trong lúc chờ thanh toán tiền, nam thực khách khoảng ngoài 40 tuổi, nói tiếng Trung Quốc, liên tục lân la gần chị. Sau đó, người đàn ông bất ngờ tiến tới choàng tay qua cổ chị, rồi kéo ôm về phía mình.

Khi đó, hai thực khách đi cùng người đàn ông và nhân viên trong quán nhanh chóng tiến đến can ngăn, cùng sự phản kháng quyết liệt của chị Phượng khiến anh ta phải dừng hành động.

"Lúc kiểm tra hóa đơn để thanh toán, người đàn ông đó đã say rượu, nói gì đó vài câu lè nhè tôi không nghe rõ nhưng cứ liên tục áp sát người tôi, sau đó có hành động táo tợn như trong video ghi lại", chị kể.

Nữ chủ quán nhớ lại ngay từ khi đến quán, vị khách này đã vài lần tiếp cận, bắt chuyện với chị. Thậm chí ít phút trước khi xảy ra hành động sàm sỡ, người này kéo áo chị từ phía sau, khiến chị phải lên tiếng cảnh cáo.

"Đây cũng là lần thứ hai anh ta đến quán. Lần trước chỉ kiếm chuyện nói vài câu, lần này thì mượn rượu động tay chân", chị Phượng nói, cho biết chưa nắm được danh tính nhóm khách này.

Khi sự việc xảy ra, hai vị khách người Việt Nam biết tiếng Trung Quốc có mặt tại quán đã nhanh chóng đứng ra can ngăn, đồng thời giúp chị Phượng trao đổi với nhóm khách. Một người đi chung nhóm với người đàn ông có hành vi sàm sỡ đã đứng ra trả hóa đơn khoảng 2 triệu đồng.

Vì bất ngờ, sốc, chị Phượng đã để nhóm khách Trung Quốc rời đi sau khi thanh toán. Từ đêm cùng ngày, chị cũng trở sốt, sức khỏe kém nên chưa thể ra công an phường trình báo sự việc.

Tuy nhiên, chị đã lưu lại các video ghi lại sự việc, rõ mặt nhóm khách ngoại quốc và sẽ cung cấp cho cơ quan chức năng khi trình báo trong vài ngày tới.

"Đây là hành vi mang tính coi thường, xúc phạm tôi, chắc chắn phải bị xử lý bằng pháp luật", chị khẳng định.

Sáng 29/12, sự việc bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Đoạn video trích từ camera an ninh khiến nhiều người bức xúc.