Con trai 12 tuổi lao vào đấm mẹ trên sóng truyền hình Hàn Quốc gây sốc

  • Thứ hai, 29/12/2025 11:00 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Bực tức vì không được cho số tiền như ý muốn, nam sinh Hàn Quốc vùng vằng, thẳng tay tấn công mẹ. Cảnh tượng được chương trình "My Golden Kids" ghi lại gây sốc.

Video ghi lại cảnh tượng trích từ chương trình đang lan truyền mạnh mẽ trên nền tảng X với hơn 50 triệu lượt xem. Không chỉ dân mạng Hàn Quốc, nhiều tài khoản nước ngoài cũng bày tỏ sự bất ngờ, phẫn nộ trước hành vi bạo lực của người con trai, theo Koreaboo.

Trong video, cậu bé khoảng 12 tuổi đang xin tiền tiêu vặt từ mẹ. Dù người mẹ đã đưa cho khoản tiền như thường lệ, cậu bé vẫn tiếp tục đòi thêm 20.000 won (13,9 USD) nhưng bị từ chối.

Sau đó, hành vi của cậu trở nên mất kiểm soát khi lục lọi đồ đạc của mẹ và lấy thêm 10.000 won (khoảng 6,93 USD).

danh me anh 1

Không xin được số tiền như ý, cậu bé lao vào tấn công mẹ. Ảnh cắt từ clip.

Khi người mẹ yêu cầu trả lại số tiền, cậu bé bất ngờ lao vào đánh mẹ một cách hung bạo, liên tục đấm đá. Người mẹ, vốn đã bị thương ở tay, cố gắng ngăn con lại nhưng chỉ khiến cậu bé trở nên hung hăng hơn, thậm chí đánh mạnh vào phía sau đầu bà.

Sau đó, người anh trai xuất hiện can thiệp nhưng không thành công. Cậu bé thậm chí chạy vào bếp, tìm dao để tiếp tục đòi tiền. Ở cuối clip, người con út nằm lăn ra sàn nhà, gào thét đòi thêm tiền, trong khi người mẹ và anh trai lớn chỉ đứng nhìn trong im lặng.

Trong chương trình, người mẹ tiết lộ bản thân là mẹ đơn thân. Trong khi đứa con út ngỗ nghịch, cậu con trai lớn lại là một đứa trẻ hiền lành, đáng tin cậy. Bà cũng cho biết mình từng bị gãy hai ngón tay khi cố gắng ngăn chặn một cơn bộc phát bạo lực khác của cậu con trai út.

Dưới phần bình luận video, nhiều người dùng mạng bày tỏ sự kinh hoàng trước hành vi của cậu bé, đồng thời lo ngại cậu có thể trở nên nguy hiểm hơn khi trưởng thành. Một số khác đặt câu hỏi liệu phương pháp nuôi dạy con nhẹ nhàng có thực sự phù hợp với trường hợp này hay không.

"My Golden Kids" là chương trình chuyên đưa ra lời khuyên cho phụ huynh về cách nuôi dạy con tại Hàn Quốc, phát sóng trên Channel A. Chương trình do tiến sĩ Oh Eun Young chủ trì được khán giả xứ củ sâm yêu thích.

Những đứa trẻ tim rỗng

Hiện nay, ngày càng nhiều em nhỏ mắc phải chứng "tim rỗng". Chúng đạt thành tích cao trong học tập nhưng lại thiếu sức sống và động lực sống nên được gọi là "người rỗng tuếch". Trong quá trình trưởng thành, những đứa trẻ chỉ biết học tập không ngừng nghỉ để đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ, sẽ vô tình bỏ qua cảm xúc và mong muốn của chính mình.

