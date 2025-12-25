Khoai Lang Thang bất lực

Bị nhiều kẻ xấu lợi dụng hình ảnh tạo video lừa đảo bằng AI, vlogger du lịch Khoai Lang Thang lên tiếng cảnh báo người theo dõi, đồng thời bất lực khi có nhiều nạn nhân đã sập bẫy.

Khoai Lang Thang bị giả mạo hình ảnh để lừa đảo.

Ngày 25/12, trên fanpage Facebook 3,8 triệu người theo dõi, Khoai Lang Thang đăng bài thông báo anh đang bị nhiều trang giả mạo hình ảnh để lừa đảo. Cụ thể, kẻ xấu sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) làm các video giả chứa hình ảnh và giọng nói của anh để phục vụ mục đích lừa đảo.

Đáng nói, đã có hàng chục nạn nhân gửi email đến nam YouTuber. Dù anh đã nỗ lực liên tục nhiều tháng qua để báo cáo nhưng "cứ báo cáo xong trang này thì trang khác lại xuất hiện".

Khoai Lang Thang cho biết video giả mạo được chạy quảng cáo ẩn và tiếp cận đến hàng triệu người xem. Cũng vì chúng được chạy quảng cáo, người phát hiện rất khó để bấm báo cáo thủ công.

"Mong mọi người cảnh giác và tuyệt đối không tin, không làm theo lời kêu gọi nạp tiền, hay đầu tư tiền bạc từ những video giả mạo này", anh khẩn thiết, bày tỏ bản thân buồn, bất lực khi những người theo dõi mình bị lừa vì những hình ảnh giả mạo.

Các trang web giả mạo hình ảnh Khoai Lang Thang.

Đây cũng không phải lần đầu tiên vlogger đình đám phải lên tiếng vì bị kẻ xấu lợi dụng hình ảnh. Vào đầu tháng 12, anh cũng đã đăng tải bài viết với nội dung tương tự. Do tính chất nghiêm trọng và việc liên tục có người bị lừa khiến anh phải tiếp tục cảnh báo.

Khoai Lang Thang (tên thật: Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991) là YouTuber du lịch nổi tiếng tại Việt Nam. Anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, từng là kỹ sư thiết kế trước khi chuyển sang làm vlog du lịch - ẩm thực từ năm 2017.

Chàng trai Bến Tre nhận nhiều thiện cảm với hình ảnh gần gũi, hóm hỉnh và cách truyền tải tích cực. Cuối tháng 11 vừa qua, anh được vinh danh Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards 2025, cũng là lần thứ hai liên tiếp nhận giải.