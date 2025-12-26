Ảnh 'hoa khôi bắn súng' về thăm nhà Lý Đức gây sốt

Sau SEA Games 33, Thanh Thảo và Lý Đức được đồn đoán hẹn hò với nhiều dấu hiệu. Gần đây, cư dân mạng chia sẻ ảnh "hoa khôi bắn súng" về nhà của trung vệ U22 Việt Nam ở Tây Ninh chơi.

Thanh Thảo và Lý Đức bị người hâm mộ soi nhiều bằng chứng hẹn hò. Ảnh: FBNV.

Thông tin "hoa khôi bắn súng" Phí Thanh Thảo hẹn hò trung vệ U22 Việt Nam Phạm Lý Đức đang nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Cặp đôi được cho đã tìm hiểu 3 tháng nhưng chưa công khai mối quan hệ.

Trong một bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội mới đây, Phí Thanh Thảo đã xuất hiện tại Tây Ninh - quê nhà của Lý Đức - ngay sau khi SEA Games 33 kết thúc. Cả hai bị phát hiện ở chung một khung hình hay cùng chụp ảnh check-in với người hâm mộ, khiến nhiều người cho rằng nam trung vệ đã dẫn cô về thăm gia đình.

Chuyện tình cảm của cặp đôi thu hút sự chú ý đặc biệt cũng kể từ SEA Games 33 tại Thái Lan. Theo đó, Phí Thanh Thảo đã trực tiếp tới sân Rajamangala theo dõi trận chung kết giữa tuyển U22 Việt Nam và U22 Thái Lan hôm 18/12.

Trong một video phỏng vấn, khi được hỏi ấn tượng nhất với cầu thủ nào của U22 Việt Nam, nữ xạ thủ thoáng ngập ngừng trước khi trả lời: "Chắc là em thích cầu thủ số 3".

Lý Đức được cho dẫn Thanh Thảo về quê nhà Tây Ninh chơi. Ảnh: @chimchichbong/TikTok.

Sau đó, cả hai bắt đầu được dân mạng tích cực "đẩy thuyền" khi bị phát hiện có nhiều tương tác trên mạng xã hội.

Ví dụ dưới video chúc mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam được Thanh Thảo đăng trên kênh TikTok cá nhân, Phạm Lý Đức để lại dòng nhắn ngắn gọn: "Chào thượng úy nhé". Không lâu sau, Thanh Thảo đáp lại: "Nào không được trêu bạn đâu".

Bên cạnh đó, cả hai cũng bấm theo dõi nhau trên Instagram, Facebook và thường xuyên "thả tim" hình ảnh đối phương.

Tuy nhiên, việc công khai cảm tình với Lý Đức khiến Thanh Thảo vướng tin đồn "cắm sừng" bạn trai cũ. Cuối năm 2024, hoa khôi bắn súng từng hẹn hò xạ thủ cùng đội tuyển bắn súng là Vũ Tiến Nam. Dân mạng tìm được nhiều hình ảnh tình cảm của cả hai trên trang cá nhân nam xạ thủ, thậm chí anh nhiều lần đưa bạn gái về thăm, đi ăn cùng gia đình.

Bởi vậy, việc Thanh Thảo và Tiến Nam không công khai thời gian chia tay khiến nhiều người đồn đoán. Hôm 24/12, Thanh Thảo phải lên tiếng đính chính trên trang cá nhân: "Chúng tôi đã chia tay rồi nên không có chuyện cắm sừng và cũng nói chuyện một cách văn minh, giải thích để không làm ảnh hưởng gì đến đối phương".

Về phía Tiến Nam, anh cũng cho rằng không có chuyện phản bội và mong khán giả không tấn công bạn gái cũ.

"Mọi người ơi, dù sao thì việc nó cũng đã vậy rồi. Mình và Thảo chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện, mình nghĩ là không có chuyện cắm sừng này kia đâu. Dù sao thì Thảo mới 20-21 tuổi, suy nghĩ có thể còn bồng bột. Mong mọi người đừng công kích đến Thảo", anh viết.

Hiện, cả Thanh Thảo và Lý Đức đều không lên tiếng về thông tin hẹn hò. Trên trang cá nhân ngày 26/12, trung vệ sinh năm 2003 chia sẻ loạt ảnh hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026. Bài đăng này cũng được Phí Thanh Thảo nhanh chóng "thả tim".