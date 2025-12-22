Tuyển thủ U22 Việt Nam được ông ngoại 'thưởng nóng'

Ngay sau khi cháu trai - trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - cùng đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 33, ông Hạnh rút luôn chiếc nhẫn 5 chỉ vàng từ tay mình làm quà thưởng nóng.

Cầu thủ U22 Việt Nam được ông ngoại thưởng nóng nhẫn vàng 5 chỉ Ngay trong tối 18/12 tại Thái Lan, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh được ông ngoại trao "thưởng nóng" sau khi cùng đồng đội giành huy chương vàng SEA Games 33.

Trong video được gia đình ghi lại ở Bangkok (Thái Lan), ông Nguyễn Duy Hạnh (79 tuổi) hạnh phúc đeo vào tay cầu thủ Hiểu Minh chiếc nhẫn làm quà tặng khích lệ.

"Đây, tặng cháu nhé", ông Hạnh cười lớn. Ông cũng được cháu trai đeo tấm huy chương vàng vừa nhận được để chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Tiến Quang - bố cầu thủ Hiểu Minh - cho biết màn "trao thưởng" diễn ra tối 18/12, ngay tại khách sạn nơi tuyển U22 Việt Nam lưu trú ở Thái Lan. Sau khi trở về khách sạn, nam trung vệ có thời gian ngắn chia vui với gia đình.

"Lúc đó vui quá, bố vợ tôi rút luôn chiếc nhẫn 5 chỉ vàng đang đeo trên tay tặng Hiểu Minh. Bình thường ông cũng là người vui tính, rất thương con cháu", ông Quang nói.

Tại SEA Games 33, Nguyễn Hiểu Minh là một trong những cầu thủ được gia đình sang tận Thái Lan cổ vũ, tiếp sức. Ngay từ khi tuyển U22 Việt Nam lọt vào bán kết, hôm 15/12, đại gia đình gồm hơn 20 thành viên của nam trung vệ, gồm bố mẹ, ông bà nội, ông ngoại và cô chú, đã cùng bay sang Bangkok.

Đại gia đình hơn 20 thành viên sang Thái Lan cổ vũ Hiểu Minh và đồng đội.

Tối 18/12, cả gia đình cùng hàng nghìn người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trên sân Rajamangala khi các "chiến binh sao vàng" có màn lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng 3-2 trước chủ nhà U22 Thái Lan, qua đó giành huy chương vàng SEA Games 33.

Ông Quang cho biết các thành viên đã cùng nhiều cổ động viên ăn mừng đến 2-3h sáng tại chợ đêm Bangkok. Mọi người thuê xe tuk tuk, dạo khắp thành phố như "đi bão", hòa chung không khí tưng bừng ở quê nhà.

Sau khi trở về Việt Nam, gia đình ông cũng dự định mở tiệc ăn mừng khoảng 50-70 mâm cỗ, chia vui với làng xóm, bạn bè. Tuy nhiên, sáng 22/12, ông Quang chia sẻ bữa tiệc có thể phải lùi lại lịch tổ chức bởi Hiểu Minh phải tiếp tục tập trung cùng câu lạc bộ PVF-CAND cho giải Tứ hùng - Thái Nguyên 2025 và sau đó là hội quân chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á.

"Chúng tôi sẽ tổ chức theo lịch nghỉ phép của con, khi nào con được về khoảng 3-4 ngày sẽ đãi tiệc, không sớm thì muộn, nhất định sẽ tổ chức", ông chia sẻ.