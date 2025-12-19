Hình xăm đặc biệt trên ngực của Đình Bắc

|
Tối 18/12, U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng đầy kịch tính trước U22 Thái Lan để giành huy chương vàng nội dung bóng đá nam SEA Games 33. Một trong những cái tên góp công lớn trong chiến thắng này là Nguyễn Đình Bắc khi anh là người ghi một bàn rút ngắn tỷ số và có những pha phối hợp chuẩn xác với đồng đội. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Ngoài phong độ ấn tượng trong giải đấu, chàng trai sinh năm 2004 còn là nhân tố hút fan nhờ vẻ ngoài điển trai cùng tính cách sôi nổi. Anh hoạt động chăm chỉ trên mạng xã hội, thường xuyên tương tác với đồng đội, các đàn anh hay người hâm mộ. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Trước khi có thể hình tốt với chiều cao 1,80 m như hiện tại, Đình Bắc từng bị lò đào tạo Sông Lam Nghệ An loại vì thể hình không đạt chuẩn, cao 1,50 m ở tuổi 14. Sau đó, anh tìm kiếm cơ hội ở CLB Quảng Nam và dần đạt được những thành công với đội bóng này. Tuy nhiên, biệt danh Bắc "còi" vẫn gắn với anh đến bây giờ và cũng là tên fanpage của nam cầu thủ. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Một biệt danh khác người hâm mộ dùng để miêu tả Đình Bắc một cách hóm hỉnh là "nụ cười công nghiệp". Trong nhiều hình ảnh, trừ những khoảnh khắc bùng nổ, cầu thủ sinh năm 2004 thường xuất hiện với nụ cười tươi đặc trưng. Song chính điều này ở anh được nhiều fan nữ nhận xét là chi tiết thu hút. Ảnh: Duy Hiệu.
|
Chân sút quê Nghệ An còn có hai hình xăm lớn trên ngực. Trong đó, hình bên phải là hình ảnh bông hồng cùng chiếc đồng hồ, mang ý nghĩa lưu giữ mãi những khoảnh khắc đẹp, trân quý từng giây phút tuổi trẻ. Hình thứ hai là đam mê lớn của anh - trái bóng tròn cùng dòng chữ "Love my family" (tạm dịch: Yêu gia đình tôi). Ảnh: VFF.
|
Giống người đồng đội Thanh Nhàn, Đình Bắc cũng hâm mộ ngôi sao bóng đá Ronaldo và nhiều lần ăn mừng với động tác "siu" kinh điển của ngôi sao Bồ Đào Nha. Bên cạnh đó, Son Heung-min cũng là cầu thủ Bắc "còi" yêu mến và từng có cơ hội gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
|
Trong số các cầu thủ U22 Việt Nam, chân sút số 7 cũng được người hâm mộ đánh giá là không ngại va chạm, tranh luận với đối thủ. Ở trận chung kết tối 18/12, khoảnh khắc chân sút số 7 phản ứng với cầu thủ số 16 bên U22 Thái Lan cũng viral trên mạng xã hội. Hình ảnh hơi khom lưng, chắp tay sau lưng của anh được nhận xét có phần "thách thức". Ảnh: Duy Hiệu.
