Cầu thủ U22 đội mũ cối, khoe huy chương sau trận thắng nghẹt thở

Một trong 3 bàn thắng của U22 Việt Nam tối 18/12 đến từ Nguyễn Đình Bắc. Anh cũng là một trong những cái tên nổi bật, lăn xả trong trận đấu nghẹt thở trước U22 Thái Lan. "Bắc và anh em làm được rồi mọi người ơi", anh hào hứng cập nhật trang cá nhân bằng hình ảnh giơ cao lá cờ đỏ sao vàng trên đất Thái. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.