Cầu thủ U22 đội mũ cối, khoe huy chương sau trận thắng nghẹt thở

Tối 18/12, tuyển U22 Việt Nam có màn lội ngược dòng ngoạn mục, đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 để giành huy chương vàng nội dung bóng đá nam tại SEA Games 33. Sau trận đấu kịch tính, các cầu thủ và hàng triệu người hâm mộ cùng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng. Ảnh: Duy Hiệu.
Khoe chiếc huy chương vàng "nóng hổi", Nguyễn Quốc Việt khiến nhiều người hâm mộ thích thú với hình ảnh đội chiếc mũ cối. "Yêu Việt Nam", anh chú thích ngắn gọn dưới bức ảnh check-in trên đường trở về khách sạn. Ảnh: Nguyễn Quốc Việt/Facebook.
Lê Văn Thuận, một trong những cầu thủ có màn thể hiện tốt trong tối 18/12, chia sẻ loạt khoảnh khắc xúc động của anh sau trận đấu. "Con làm được rồi mẹ ạ, Cảm ơn tất cả người hâm mộ Việt Nam, cảm ơn những bà con ở quê hương luôn theo dõi cháu. Việt Nam vô địch", anh nghẹn ngào. Ảnh: Lê Văn Thuận/Facebook.
Một trong 3 bàn thắng của U22 Việt Nam tối 18/12 đến từ Nguyễn Đình Bắc. Anh cũng là một trong những cái tên nổi bật, lăn xả trong trận đấu nghẹt thở trước U22 Thái Lan. "Bắc và anh em làm được rồi mọi người ơi", anh hào hứng cập nhật trang cá nhân bằng hình ảnh giơ cao lá cờ đỏ sao vàng trên đất Thái. Ảnh: Nguyễn Đình Bắc/Facebook.
Đình Bắc cũng là người có biểu cảm viral khi tranh luận với cầu thủ mang áo số 16 bên phía U22 Thái Lan. Dáng đứng khom nhẹ, chắp tay sau lưng và nét mặt có phần "thách thức" của anh khiến người hâm mộ thích thú. Ảnh: Duy Hiệu.
Cầu thủ Nguyễn Văn Trường ăn mừng ngắn gọn bằng cách chia sẻ lại bức ảnh đội tuyển cùng biểu tượng quốc kỳ Việt Nam trên trang cá nhân. Trong khi đó tại quê nhà, hàng nghìn người hâm mộ đã đổ ra đường "đi bão" sau chiến thắng của các chiến binh áo đỏ. Ảnh: Nguyễn Văn Trường/Facebook.
Nguyễn Thanh Nhàn, "người hùng" giúp U22 Việt Nam có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở hiệp phụ thứ nhất, cũng chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trên sân Rajamangala cùng đồng đội. "Gia đình ơi, con làm được rồi. Một buổi tối thật là điên rồ. Việt Nam vô địch, vô địch, vô địch", anh phấn khích.
"Ba mẹ ơi, giấc mơ của gia đình mình con làm thành hiện thực rồi. Việt Nam vô địch", cầu thủ Lý Đức chia sẻ niềm vui với gia đình sau chiến thắng tối 18/12. Anh cũng là người có pha ép sát khiến cầu thủ Thái Lan có pha đốt lưới nhà, qua đó san bằng tỷ số cho U22 Việt Nam. Ảnh: Phạm Lý Đức/Facebook.
