Facebook trọng tài Lào khiến Việt Nam mất oan bàn thắng ngập phẫn nộ

Phutsavan Chanthavong, trọng tài biên tại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33, đang trở thành tâm điểm chỉ trích bởi quyết định sai lầm khi từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam.

Trọng tài biên Phutsavan Chanthavong khiến nhiều người hâm mộ Việt bức xúc với quyết định trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Tối 17/12, sau khi trận chung kết giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines khép lại, dân mạng chia sẻ Facebook được cho là của trọng tài người Lào Phutsavan Chanthavong. Các bài đăng gần nhất trên tài khoản này nhanh chóng ngập "phẫn nộ".

Không chỉ vậy, hàng loạt fanpage, tài khoản Facebook giả mạo bà Chanthavong cũng được nhanh chóng lập ra, lợi dụng sức nóng để câu tương tác. Các tài khoản này chia sẻ một số hình ảnh của nữ trọng tài trong trận đấu, hoặc cố tình chia sẻ các status mạo danh.

Nguyên nhân đến từ việc trọng tài Phutsavan Chanthavong căng cờ việt vị sau khi Bích Thùy đánh đầu ghi bàn vào lưới tuyển Philippines ở phút thứ 29 của trận chung kết.

Nhiều tài khoản giả mạo bà Phutsavan Chanthavong được lập ra sau trận chung kết.

Ban đầu, trọng tài chính người Australia Rebecca Anne Durcau đã có động tác công nhận bàn thắng, song thay đổi quyết định khi thấy tín hiệu từ bà Chanthavong.

Các hình ảnh quay chậm cho thấy trọng tài biên người Lào đã có nhận định sai lầm khi Bích Thùy vẫn đứng ngang hàng, thậm chí thấp hơn hậu vệ cuối cùng của Philippines.

Ngay sau hiệp 1, hàng loạt bình luận bức xúc của người hâm mộ Việt đã ngập mạng xã hội. Quyết định của nữ trọng tài càng gây tức giận khi được đưa ra trong một trận đấu quan trọng như chung kết.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, một cựu trọng tài hàng đầu Đông Nam Á, từng làm việc tại World Cup 2010, cho rằng tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam. Theo ông, sai sót không chỉ đến từ trọng tài biên mà còn phản ánh sự thiếu quyết đoán của trọng tài chính.

“Trọng tài biên mắc lỗi, nhưng trọng tài chính mới là người có quyền và trách nhiệm cuối cùng. Trọng tài chính có đủ góc nhìn để thấy rõ tình huống”, vị trọng tài giàu kinh nghiệm phân tích.

Ông Steve Darby, cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, cũng thẳng thắn chỉ trích quyết định của tổ trọng tài là "đáng xấu hổ". Ông cho rằng đây là một sai lầm khó chấp nhận ở cấp độ chung kết SEA Games.

Trong phần còn lại của trận chung kết, không có bàn thắng nào được ghi thêm, khiến hai đội phải bước vào hai hiệp phụ và sau đó là loạt sút luân lưu. Tuyển Việt Nam để thua đáng tiếc với tỷ số 5-6, qua đó để vuột cơ hội lần thứ 5 liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games.