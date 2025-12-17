Báo Philippines: Bích Thùy hoàn toàn không việt vị

Theo báo chí Philippines, khoảnh khắc Việt Nam bị từ chối bàn thắng được xem là “vận may” lớn, góp phần giúp tuyển nữ Philippines làm nên chức vô địch SEA Games 33 lịch sử.

Bích Thùy tại trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33. Ảnh: Minh Chiến.

Theo tờ Inquirer Sports, một trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17/12 diễn ra ở phút 29-30. Đội tuyển Việt Nam tưởng chừng đã có bàn mở tỷ số sau cú đánh đầu cận thành của Nguyễn Thị Bích Thùy.

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị, khước từ bàn thắng của các cô gái áo đỏ. Đáng chú ý, tờ Inquirer thẳng thắn nhận định: "Các hình ảnh xem lại cho thấy Bích Thùy hoàn toàn không việt vị".

Tờ báo này gọi đây là một "vận may" cực lớn nghiêng về phía Philippines, vì nếu bàn thắng được công nhận, thế trận chắc chắn sẽ rẽ sang hướng khác khi Việt Nam đang nắm quyền kiểm soát.

ABS-CBN News cũng nhắc đến tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của tuyển Việt Nam.

"Nhà đương kim vô địch dường như đã vươn lên dẫn trước ở phút thứ 29, khi Bích Thùy đánh bại McDaniel, nhưng bàn thắng đã bị từ chối một cách đầy tranh cãi vì lỗi việt vị. Kể từ đó, các cơ hội trở nên hiếm hoi cho cả hai đội", tờ báo này viết.

Đa số các tờ báo uy tín của Philippines như Inquirer, ABS-CBN News và ESPN đều đưa tin chiến thắng của đội tuyển nữ Philippines trước Việt Nam tại chung kết SEA Games 33 với tông giọng vừa tự hào, vừa kinh ngạc, đồng thời thừa nhận có sự trợ giúp của "vận may".

Các tờ báo đều dùng từ "Historic" (Lịch sử) ngay trên tiêu đề. Họ không chỉ coi đây là một tấm huy chương vàng thông thường, mà là sự khẳng định vị thế mới.

Tờ Inquirer và ABS-CBN nhấn mạnh việc Philippines đã "truất ngôi" bóng đá nữ Việt Nam - đội bóng đã thống trị 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Sau khi dự World Cup 2023 và vô địch AFF Cup 2022, tấm HCV SEA Games được coi là "mảnh ghép cuối cùng" để Philippines khẳng định mình là "số 1 khu vực".

Trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines tối 17/12 kết thúc với tỷ số hòa 0-0 sau 120 phút, trước khi Philippines giành chiến thắng 6-5 trên loạt luân lưu để lần đầu vô địch SEA Games.

Trận đấu gây chú ý với tình huống ở phút 29, khi bàn thắng của Nguyễn Thị Bích Thùy bên phía Việt Nam bị từ chối vì lỗi việt vị, dù băng hình cho thấy pha bóng gây tranh cãi. Quyết định này được nhiều tờ báo khu vực nhắc tới như bước ngoặt của trận đấu.

Sau đó, Việt Nam kiểm soát thế trận nhưng không thể ghi bàn, trong khi Philippines thi đấu phòng ngự kỷ luật và kéo trận đấu vào loạt sút cân não. Chiến thắng giúp Philippines chấm dứt chuỗi vô địch của Việt Nam và đánh dấu cột mốc lịch sử với bóng đá nữ nước này.