Vợ võ sĩ bị xử thua ở Thái Lan: 'Cả nhà òa khóc khi anh ôm mặt nức nở'

Vợ võ sĩ Vũ Văn Kiên tiếc nuối và xót xa khi chồng bị xử thua oan ức ở SEA Games 33. Cô chia sẻ về giây phút khiến cả gia đình bật khóc.

Khoảnh khắc Vũ Văn Kiên khóc trên sàn đấu ngày 16/12 vì bị xử thua.

Theo dõi trận bán kết hạng cân 60 kg môn Pencak Silat hôm 16/12 tại SEA Games 33 qua màn ảnh nhỏ, Hoàng Khánh Linh, vợ võ sĩ Vũ Văn Kiên, cho biết thời điểm chồng bật khóc vì bị xử thua oan ức trước đối thủ Thái Lan là một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất cô từng trải qua kể từ khi anh bước vào con đường thể thao chuyên nghiệp.

"Không có mặt trực tiếp trên khán đài, nhưng từng diễn biến trên sàn đấu vẫn khiến cảm xúc của tôi dồn nén đến nghẹt thở", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cả nhà bật khóc

Khi Võ Văn Kiên bước vào phần thi quyết định, Khánh Linh vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Cảm giác này không chỉ đến từ kết quả trận đấu, mà còn từ những chấn thương nam võ sĩ đã phải chịu đựng trước đó.

Là người ở bên cạnh chồng trong sinh hoạt thường ngày, người vợ trẻ hiểu rõ từng vết đau, từng lần quá tải mà anh phải giấu đi để duy trì phong độ.

Đã có những phút giây, Khánh Linh nhẹ nhõm khi thấy Vũ Văn Kiên thi ổn định, duy trì thế trận tốt và được đánh giá là "đấu trên cơ, áp đảo đối thủ Thái Lan". Nam võ sĩ thể hiện bản lĩnh, sự tập trung và tinh thần thi đấu quyết liệt, "đúng với những gì anh và toàn đội tuyển đã chuẩn bị".

Vợ Vũ Văn Kiên cảm thấy xót xa, tiếc nuối khi chồng bị xử thua. Ảnh: Hoàng Khánh Linh/Facebook.

Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi chỉ trong vài giây cuối trận đấu, khi đối thủ lao vào Vũ Văn Kiên và nằm ra sàn. Quyết định xử thua dành cho nam võ sĩ Việt Nam khiến gia đình anh không khỏi bàng hoàng.

"Khi thấy anh nức nở vì quá oan ức, cả gia đình cũng đã bật khóc theo", Khánh Linh chia sẻ về khoảnh khắc ám ảnh khi thấy chồng rơi nước mắt trên màn hình.

Cảm xúc của vợ tuyển thủ Việt Nam là vừa tiếc, vừa thương, vừa cảm thấy không phục. "Tiếc cho những cố gắng của anh, tiếc cho toàn đội tuyển Việt Nam. Các anh đã thi đấu rất đẹp, rất đáng khâm phục", cô chia sẻ thêm.

Với người thân của Vũ Văn Kiên, nỗi tiếc nuối không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở việc những tháng ngày nỗ lực, hy sinh của anh dường như đổ bể vì một khoảnh khắc quá ngắn.

Khó khăn khi làm vợ VĐV chuyên nghiệp

Đằng sau những trận đấu căng thẳng là hành trình dài của các VĐV như Vũ Văn Kiên mà không phải ai cũng nhìn thấy. Vợ nam võ sĩ cho biết cô chứng kiến nhiều thay đổi của chồng trong quá trình chuẩn bị thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

"Anh ép cân, tập luyện với cường độ cao hàng ngày, tập trung ở đội tuyển vài tháng trời. Có những ngày anh tập 4 ca, kể cả thứ 7, chủ nhật, ngày nắng hay ngày rét cũng không nghỉ", cô kể.

Những ngày tháng ấy không chỉ thử thách thể lực của Vũ Văn Kiên, mà còn là quãng thời gian gia đình cùng nhau đồng lòng. Theo Khánh Linh, khó khăn lớn nhất khi làm vợ của một VĐV chuyên nghiệp là phải chấp nhận sự đánh đổi. Đánh đổi thời gian bên gia đình, đánh đổi sức khỏe và đối diện với nguy cơ chấn thương có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Có những giai đoạn, tôi phải một mình chăm con, lo công việc, quán xuyến mọi thứ trong gia đình", cô bộc bạch và nói thêm việc chồng liên tục tập trung đội tuyển khiến nhịp sống gia đình bị đảo lộn không ít, đòi hỏi người vợ phải mạnh mẽ và chủ động hơn trong mọi việc.

Tuy vậy, Khánh Linh cho rằng sự hy sinh ấy không phải là một chiều. "Bù lại, mỗi khi anh về nhà, anh phụ giúp hết việc nhà, cùng chăm sóc và nuôi dạy con cái", cô nói.

Vợ là người đồng hành cùng Vũ Văn Kiên trong suốt quá trình tập luyện. Ảnh: Hoàng Khánh Linh/Facebook.

Khánh Linh mô tả chồng là người can đảm, dám nói dám làm, có sức chịu đựng tốt và đặc biệt coi trọng lời hứa. Trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống gia đình, hai vợ chồng đồng hành không chỉ vì trách nhiệm, mà vì tình yêu và sự tử tế mà anh dành cho vợ con.

"Ai cũng nghĩ vận động viên chỉ mạnh mẽ trên sàn đấu, nhưng với mình, anh còn là người cha tốt và là người chồng xứng đáng", cô chia sẻ. Trong giai đoạn cô mang thai và ở cữ, Vũ Văn Kiên là người ở bên chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, thức đêm bế con, quan tâm đến cả cảm xúc nhỏ nhất của vợ.

Nhìn lại trận đấu gây tranh cãi của chồng, người vợ cho rằng kết quả có thể khiến nhiều người tiếc nuối, nhưng không thể phủ nhận tinh thần thi đấu và những gì anh đã cống hiến. Với gia đình, điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua, mà là việc Vũ Văn Kiên đã bước lên sàn đấu với sự trung thực, bản lĩnh và niềm tự hào khi khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Ở trận bán kết hạng cân - 60 kg môn Pencak Silat sáng 16/12, VĐV Vũ Văn Kiên đối đầu võ sĩ chủ nhà Thái Lan trong cuộc so tài được đánh giá là then chốt của giải đấu. Trong phần lớn thời gian thi đấu, võ sĩ Việt Nam cho thấy sự chủ động, duy trì thế trận tốt và kiểm soát nhịp độ, với nhiều pha ra đòn hiệu quả.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Vũ Văn Kiên thi đấu trên cơ, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực lẫn chiến thuật. Trong bối cảnh bị dẫn 34-52, võ sĩ Thái Lan buộc lao vào tấn công mong thay đổi cục diện. Bước ngoặt xảy ra ở những giây cuối cùng của trận đấu, khi đối thủ Thái Lan bất ngờ lao vào Vũ Văn Kiên và ngã xuống sàn.

Trọng tài sau đó đưa ra quyết định xử thua đối với Vũ Văn Kiên, khép lại trận bán kết trong sự tiếc nuối của đội tuyển Việt Nam và người hâm mộ. Quyết định này nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận, bởi diễn biến trước đó cho thấy Vũ Văn Kiên đang nắm lợi thế rõ rệt. Anh bật khóc nức nở trên sàn đấu sau quyết định của trọng tài. Kết quả, Vũ Văn Kiên mang về tấm HCĐ ở bộ môn này.