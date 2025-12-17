Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nam VĐV bị nghi ngờ thi đấu hộ hot girl eSports tại SEA Games

  Thứ tư, 17/12/2025 15:26 (GMT+7)
CLB Bangkok ESC chính thức lên tiếng làm rõ những thông tin liên quan đến nam tuyển thủ Cheerio bị nghi có liên quan đến bê bối nữ VĐV gian lận gây rúng động SEA Games.

Tuyển thủ Cheerio bị nghi vấn thi đấu thay cho Naphat Warasin ở SEA Games 33. Ảnh: Bangkok ESC.

Ngày 16/12, trên Facebook chính thức, Bangkok ESC phát đi thông báo khẳng định các tuyển thủ, huấn luyện viên và quản lý từng tham dự giải TEPL 2025 đã chính thức hết hạn hợp đồng với CLB kể từ ngày 15/9/2568 (tức năm 2025), theo Tnews.

CLB nhấn mạnh kể từ thời điểm đó, Bangkok ESC không còn bất kỳ mối liên quan nào đến các cá nhân thuộc đội hình nói trên, đồng thời không ủng hộ, không đồng tình và không liên quan đến bất kỳ hành vi sai trái nào đang bị dư luận đề cập.

"Trong trường hợp có việc đưa tin sai sự thật, cáo buộc hoặc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của CLB, Bangkok ESC sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý đến cùng đối với những người liên quan", thông báo nêu rõ.

Động thái của Bangkok ESC được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng mạng Thái Lan hướng sự chú ý sang Cheerio, một nam tuyển thủ eSports, sau khi xuất hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn cho thấy anh có thể liên quan đến việc thi đấu hộ cho tuyển thủ nữ Naphat Warasin (Tokyogurl) tại SEA Games 33.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Cheerio chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào và đã đóng toàn bộ tài khoản mạng xã hội.

Trước đó, Tokyogurl - tuyển thủ của đội tuyển Liên Quân Mobile nữ Thái Lan - đã bị truất quyền thi đấu SEA Games 33 vì vi phạm quy định liên quan đến sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc can thiệp thiết bị thi đấu.

Vụ việc khiến Garena RoV Thailand ra án cấm vĩnh viễn, Talon TH chấm dứt hợp đồng đối với Naphat Warasin và Liên đoàn Thể thao Điện tử Thái Lan quyết định rút đội tuyển RoV nữ khỏi SEA Games.

Hiện vụ việc vẫn được cộng đồng eSports Thái Lan theo dõi sát sao, trong khi dư luận chờ đợi thêm những lời giải thích rõ ràng từ các cá nhân liên quan trong thời gian tới.

thi đấu hộ Naphat Warasin Tokyogurl Bangkok ESC SEA Games 33 Cheerio

